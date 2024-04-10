Новини Наука та космос 10.04.2024 о 09:38 comment views icon

Важка ракета Delta IV Heavy востаннє злітала в космос — вона використовувалася 20 років

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg

Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

Важка ракета Delta IV Heavy востаннє злітала в космос — вона використовувалася 20 років

Загалом ракети сімейства Delta IV, куди входять п’ять різновидів, літали в космос 45 разів за 22 роки експлуатації.

Ввечері 9 квітня Delta IV Heavy здійснила останню місію та закінчила свою льотну кар’єру довжиною у 20 років — важка ракета-носій ULA вивела у космос засекречений військовий супутник для розвідки США (National Reconnaissance Office).

Прощавай, Delta

Цей запуск знаменує кінець історії ракет серії Delta — надалі їхню роботу візьмуть на себе ракети серій Falcon і Vulcan. Загалом ракети програми Delta літали в космос 389 разів з 1960 року, коли дебютувала перша Delta, яка була модифікацією PGM-17 Thor.

Важка ракета Delta IV Heavy востаннє злітала в космос — вона використовувалася 20 років
Історія запусків Delta IV Heavy

Щодо Delta IV Heavy, яка належить до ракет важкого класу та виготовлялася американською ULA, фактично вона третя за максимальним корисним навантаженням серед актуальних ракет-носіїв. Як і інші Delta, Delta IV Heavy — розробка United Launch Alliance (ULA), спільного підприємства Lockheed Martin та Boeing. Перший запуск Delta IV Heavy відбувся у 2004 році, і виявився частково успішним через нецільову орбіту супутників.

Важка ракета Delta IV Heavy востаннє злітала в космос — вона використовувалася 20 роківВажка ракета Delta IV Heavy востаннє злітала в космос — вона використовувалася 20 років

Конструктивно ракета Delta IV Heavy — два ступені й два рідинні бічні прискорювачі, а також два варіанти головного обтічника. Усі двигуни працюють на паливній парі «рідкий кисень —рідкий водень». РН здатна доставити корисне навантаження масою до 13,8 т на геостаціонарну перехідну орбіту і до 28,3 т на низьку навколоземну орбіту. До 9 квітня ракета запускалася 15 разів — головними замовниками були Національне управління військово-космічної розвідки США та Космічні сили США, але в польотному списку також є кілька невійськових місій, зокрема перший безпілотний політ космічного корабля «Оріон» і виведення в космос сонячного зонда «Паркер».

Остання місія

Курс QA від Mate academy.
Найпростіший шлях розпочати кар'єру в ІТ та ще й з гарантованим працевлаштуванням.
Інформація про курс

Спершу запуск планувався на 28 березня, але двічі його переносили, спочатку завадила погода, а потім несправність помпи на трубопроводі подачі газоподібного азоту. Запуск Delta IV Heavy в межах місії NROL-70 9 квітня став шістнадцятим за рахунком — ракета стартувала о 19:53 за київським часом із майданчика SLC-37B на базі Космічних сил США, що на мисі Канаверал. Всі деталі місії NROL-70 засекречені. Найімовірніше, корисним навантаженням є супутник електронної розвідки, який відправили на геостаціонарну орбіту.

Залишається пригадати, що кількома місяцями раніше на пенсію вийшла європейська РН Ariane 5, яка відлітала 27 років, а її заміна Ariane 6 запізнюється через низку технологічних проблем на тлі загальної кризи в європейського ракетобудування.

Запис трансляції фінального запуску Delta IV Heavy


Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати