США запустили перший з часів «‎Аполлону» посадковий модуль на Місяць — з прапором та картою України на борту

Очікується, що корабель Peregrine Mission One приземлиться на поверхню Місяця 23 лютого.

У понеділок зранку United Launch Alliance (ULA) успішно запустила свою нову ракету Vulcan Centaur з мису Канаверал у Флориді з місією Peregrine на борту. Посадковий модуль, побудований приватним космічним стартапом Astrobotic, знаменує повернення США на Місяць вперше за понад 50 років, з часів висадки «‎Аполлону», і раніше зіткнувся з критикою нації Навахо, оскільки планує захоронити на супутнику кремований людський прах (зокрема покійних творця серіалу «Зоряний шлях» Джина Родденберрі та письменника-фантаста Артура К. Кларка)

Як попередньо анонсував засновник Spacebit Павло Танасюк за його ініціативи серед корисного вантажу Peregrine на Місяць попрямували український прапор і карта України.

Запуск Peregrine без екіпажу — перша з серії місій, які виконуються за схемою NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), ініціативою, що дозволяє агентству платити приватним компаніям за транспортування свого наукового обладнання в космос. Astrobotic заплатили $108 мільйонів — невелику частину від $25,8 мільярда, які NASA витратило на новаторську програму місії «Аполлон» за транспортування п’яти корисних вантажів на Місяць для виявлення водяного льоду та вимірювання рівня радіації. Експерименти з водою, зокрема, важливі для програми Artemis, яка має на меті остаточно встановити довготривалу присутність людини на Місяці.

MISSION SUCCESS! ULA’s #VulcanRocket successfully performed its #Cert1 flight test today! Thank you to the engineers, technicians and teammates across the nation who designed, built and launched this versatile new rocket. ULA success #159.https://t.co/JRNjxSQtlZ pic.twitter.com/KQbKg04nLY

— ULA (@ulalaunch) January 8, 2024