Новини Наука та космос 08.01.2024 о 17:04 comment views icon

США запустили перший з часів «‎Аполлону» посадковий модуль на Місяць — з прапором та картою України на борту

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Очікується, що корабель Peregrine Mission One приземлиться на поверхню Місяця 23 лютого.

У понеділок зранку United Launch Alliance (ULA) успішно запустила свою нову ракету Vulcan Centaur з мису Канаверал у Флориді з місією Peregrine на борту. Посадковий модуль, побудований приватним космічним стартапом Astrobotic, знаменує повернення США на Місяць вперше за понад 50 років, з часів висадки «‎Аполлону», і раніше зіткнувся з критикою нації Навахо, оскільки планує захоронити на супутнику кремований людський прах (зокрема покійних творця серіалу «Зоряний шлях» Джина Родденберрі та письменника-фантаста Артура К. Кларка)

Як попередньо анонсував засновник Spacebit Павло Танасюк за його ініціативи серед корисного вантажу Peregrine на Місяць попрямували український прапор і карта України.

Запуск Peregrine без екіпажу — перша з серії місій, які виконуються за схемою NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), ініціативою, що дозволяє агентству платити приватним компаніям за транспортування свого наукового обладнання в космос. Astrobotic заплатили $108 мільйонів — невелику частину від $25,8 мільярда, які NASA витратило на новаторську програму місії «Аполлон» за транспортування п’яти корисних вантажів на Місяць для виявлення водяного льоду та вимірювання рівня радіації. Експерименти з водою, зокрема, важливі для програми Artemis, яка має на меті остаточно встановити довготривалу присутність людини на Місяці.

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Запуск також став першим польотом для важкої ракети-носія Vulcan Centaur, створеної ULA (спільним підприємством Boeing і Lockheed Martin), яка має замінити старіші конструкції компанії Altas V і Delta IV. Нова ракета використовує двигуни, виготовлені в США, замінюючи російські, які приводили в дію ракету Atlas 5.

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Інше корисне навантаження на борту посадкового модуля Peregrine включає твори мистецтва, фізичний токен Bitcoin і японську капсулу часу, що містить 185 872 повідомлення від дітей з усього світу.

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