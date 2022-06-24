Solana Saga – флагманський блокчейн-смартфон з ціною $1000, орієнтований на функції Web3

Блокчейн-компанія Solana, засновником якої є українець Анатолій Яковенко, анонсувала випуск смартфона з назвою Solana Saga. Пристрій позиціюється як флагманський Android-смартфон з унікальним набором функцій, інтегрованих з блокчейном Solana. Завдяки такій інтеграції смартфон Solana Saga зможе легко та безпечно виконувати транзакції, а також керувати цифровими активами.

Разом зі смартфоном Saga компанія Solana також представила фреймворк для Android під назвою Solana Mobile Stack, який дозволить розробникам створювати мобільні рішення для гаманців та додатків. Апаратну платформу для смартфона надала компанія OSOM, що складається з колишніх співробітників Essential. Минулого року компанія натякала на новий смартфон і говорила, що OSOM OV1 з’явиться десь в останньому кварталі 2022 року.

«Світ потребує нового обладнання, щоб прийняти майбутнє, яке являє собою Web3, і створення екосистеми, яка дивиться в майбутнє, не будучи обтяженою минулими успадкованими екосистемами, дуже цікаво для нас», – заявив співзасновник і генеральний директор OSOM Джейсон Кітс.

Смартфон Solana Saga отримає 6,67-дюймовий дисплей, процесор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ оперативної пам’яті та вбудоване сховище місткістю 128 ГБ. Відмінною особливістю буде його вбудоване програмне забезпечення, засноване на Solana Mobile Stack. Воно покликане забезпечити безпеку та можливості, орієнтовані на Web3. Зовнішньо пристрій виглядає майже так само, як OSOM OV1. Смартфон Solana Saga надійде у продаж у першому кварталі 2023 року за ціною $1000. Вже зараз можна оформити попереднє замовлення на цю модель, внісши депозит у сумі $100.

Зазначимо, що це не перша спроба створити блокчейн-смартфон. Ще 2018 року таку ідею виношувала HTC.

Джерело: xda-developers