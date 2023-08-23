Sony анонсувала нові навушники PlayStation — бездротову гарнітуру Pulse Elite ($150) й TWS Pulse Explore ($200)

Sony у блозі PlayStation анонсувала 2 пари бездротових навушників для PlayStation 5 та нового пристрою PlayStation Portal: гарнітуру Pulse Elite й TWS Pulse Explore із блоком для переноски заряджання.

Обидва пристрої використовують нову бездротову технологію PlayStation Link, яка повинна забезпечувати низьку затримку при передачі lossless-аудіо. Pulse Elite та Pulse Explore стануть першими аудіопристроями для PlayStation, які використовуватимуть спеціально розроблені планарні магнітні драйвери аудіофільського рівня, які зазвичай використовуються в моніторах звукорежисерів-професіоналів.

Sony Pulse Explore

Саме поєднанням низької затримки та lossless-аудіо Sony пояснює відносно високу вартість Pulse Explore — 200 доларів.

Sony повідомляє, що це її «перший набір бездротових навушників, які забезпечують преміальний портативний аудіосигнал із подвійними мікрофонами та технологією шумопоглинання за допомогою ШІ, здатною фільтрувати фонові звуки. Pulse Explore пропонує аудіо без втрат і постачається із зарядним футляром».

Sony Pulse Elite

Pulse Elite — наступник Pulse 3D, проте з у півтора раза більшим цінником — 150 доларів. Тут також аудіо без втрат та шумозаглушення зі штучним інтелектом, проте буде ще висувний мікрофон.

В ціну входитиме спеціальний крюк, на який можна буде повісити навушники й одночасно заряджати Pulse Elite.

Дату старту продажів Sony поки не назвала. Пообіцяла повідомити дати запуску й початку попередніх замовлень окремо. Чекатимемо й на більш детальні специфікації.