Sony оголосила безплатну роздачу Diablo 4 на 15‑ту річницю PS Plus

Diablo 4 / Activision Blizzard

На честь 15-річчя PlayStation Plus компанія Sony додасть три гри до лінійки безплатних ігор PS Plus Essential, серед яких Diablo 4.

Напередодні Sony оголосила липневу добірку ігор для PS Plus Essential. Вона буде доступна з 1 липня по 4 серпня для всіх передплатників базового рівня PS Plus. Також нагадуємо, що червнева добірка — NBA 2K25, Alone in the Dark і Bomb Rush Cyberfunk — доступна для завантаження до 2 липня.

Diablo 4 — головний тайтл місяця. Це остання частина культової серії від Blizzard, яка побачила світ у 2023 році. У базовій версії гри доступно п’ять класів: Варвар, Чаклун, Розбійник, Некромант і Друїд. З виходом DLC Vessel of Hatred до гри додали шостого персонажа — Spiritborn.

Кампанію можна проходити як наодинці, так і в кооперативі. Гравці на PS4 та PS5 отримують повну версію Diablo 4 з усім контентом базової гри — включно з PvE-режимами, підземеллями та світовими босами. Жодних обмежень для версії, доступної за підпискою PS Plus, не зазначено.

Окрім Diablo 4, у PS Plus Essential додадуть:

The King of Fighters 15 — файтинг від SNK із 39 персонажами та командними боями 3 на 3. Доступний на PS4 і PS5.

Jusant — атмосферний платформер про скелелазіння від Dont Nod. Тільки на PS5.

PS Plus Essential — базовий рівень підписки, що відкриває доступ до онлайн-гри, хмарних сейвів, знижок і щомісячних ігор на PS4 і PS5.

Джерело: Sony