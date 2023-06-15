Sony тестує хмарні ігри на PlayStation 5

Sony планує впровадження хмарного геймінгу PlayStation Plus Premium та вже тестує технологію потокової передачі. Це звільнить користувача від необхідності завантажувати файли на накопичувач консолі та розширить список ігор, у які можна пограти прямо зараз.

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«В цей час ми тестуємо потокову передачу у хмарі для підтримуваних ігор PS5, включаючи ігри з каталогу PlayStation Plus та пробні версії, а також цифрові ігри з тих, якими володіють гравці, — говорить Нік Магуайр, віцепрезидент Sony з глобальних послуг, продажів та бізнес-операцій. — Коли ця функція буде запущена, потокова хмарна передача буде доступна безпосередньо на вашій консолі PS5». Магуайр обіцяв розкрити терміни запуску на подальших етапах впровадження.

Хмарна передача ігор також означає, що користувачам не доведеться завантажувати ігри на консоль, щоб транслювати їх на інші пристрої. Наразі Sony підтримує потокову передачу ігор PS5 на ПК, Mac, пристрої iOS та Android, але при цьому PS5 використовується як хост для завантаження та потокової передачі.

Зусилля Sony щодо організації хмарного геймінгу можуть бути пов’язані з виходом портативної консолі Project Q. Поки що для неї підтверджено лише можливість трансляції ігор з PS5 по Wi-Fi, але запуск ігор безпосередньо з хмарних серверів виглядає логічним рішенням. CEO Sony Кенічіро Йошида раніше згадував, що компанія поки що знаходиться на ранніх стадіях впровадження хмарних ігор – швидше за все, Project Q спочатку вийде без їхньої підтримки.

Технологія хмарних ігор Sony нагадує про дивне партнерство із Microsoft, про яке оголошено ще у 2019 році. Microsoft має у своєму розпорядженні технологію Azure та ЦОД, але поки що нічого не говорить прямо про їхнє використання.

Джерело: The Verge