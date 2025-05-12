Новини Крипто 12.05.2025 о 16:33 comment views icon

Соціальна платформа Трампа Truth Social протягом 3 днів запустить мемкоїн

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Тетяна Нечет

Автор новин

Соціальна платформа Трампа Truth Social протягом 3 днів запустить мемкоїн

Truth Social, соціальна мережа, що належить Дональду Трампу, запустить власний токен. Спочатку 47-й президент США написав, що його наступний пост буде одним із найважливіших і найвпливовіших, які він коли-небудь робить. А згодом співзасновник і генеральний директор Crypto Banter Ран Нойнер заявив, що мемкоїн Truth Social буде запущено протягом наступних 72 годин. І що за цим, вочевидь, стоїть команда, яка відповідала за запуск токена TRUMP.

У листопаді 2024 року компанія Trump Media & Technology Group подала заявку на торгівельну марку для нового криптопроєкту під назвою Truth.Fi. Він зосередиться на криптовалютах та біржових фондах (ETF).

Truth Social — це соціальна мережа, що належить Trump Media & Technology Group (TMTG), американській медіа- та технологічній компанії, контрольний пакет акцій якої належить президенту США Дональду Трампу. Її називають «клоном Twitter». Сервіс запущено 21 лютого 2022 року після того, як у 2021 році Трампу заборонили користуватися Facebook та Twitter через напад на Капітолій США.

Джерело: Ran Neuner

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