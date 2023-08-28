SpaceX вивела на орбіту 5000-й супутник Starlink

27 серпня SpaceX запустила ще 22 супутники зв’язку Starlink – нині на низькій навколоземній орбіті загалом перебувають понад 5000 таких пристроїв (до нинішнього запуску їх налічувалось 4983 одиниці).

Ракета Falcon 9 з новими супутниками стартувала з космодрому SLC-40 на мисі Канаверал 27 серпня о 03:05 за Києвом. За вже відпрацьованою схемою, через дві з половиною хвилини перший ступень відокремився, а на дев’ятій хвилині після запуску здійснив посадку на новітню плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані. Цей політ став третім для ракети-носія, яка раніше запускала місію ESA «Евклід‎», Ax-2, а тепер й місію Starlink.

Falcon 9 launches 22 @Starlink satellites from Florida pic.twitter.com/b1Zf78Qzxn — SpaceX (@SpaceX) August 27, 2023

Запуск супутників слідував за іншою місією SpaceX – Crew-7, яка доставила чотирьох астронавтів до Міжнародної космічної станції.

Нині SpaceX має дозвіл на розгортання 12 000 апаратів Starlink на низькій навколоземній орбіті, і чекає на схвалення на запуск ще приблизно 30 000 супутників – це понад половина із загальної кількості заявок на запуск супутників у найближчі роки, поданих компаніями до Міжнародного союзу електрозв’язку.

Сервіс Starlink, який офіційно дебютував у 2021 році, зараз доступний у понад 50 країнах і територіях, включаючи США, Японію, більшу частину Європи, частини Латинської Америки, деякі країни Африки (Нігерія, Мозамбік та Руанда) та навіть Антарктиду.

За даними компанії, нині супутниковим інтернетом Starlink користуються понад 1,5 мільйона абонентів. Майже 42 тисячі терміналів зараз використовуються в Україні військовими, лікарнями, підприємствами та гуманітарними організаціями.