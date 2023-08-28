Новини Технології 28.08.2023 о 15:25

SpaceX вивела на орбіту 5000-й супутник Starlink

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Катерина Даньшина

Авторка новин

27 серпня SpaceX запустила ще 22 супутники зв’язку Starlink – нині на низькій навколоземній орбіті загалом перебувають понад 5000 таких пристроїв (до нинішнього запуску їх налічувалось 4983 одиниці).

Ракета Falcon 9 з новими супутниками стартувала з космодрому SLC-40 на мисі Канаверал 27 серпня о 03:05 за Києвом. За вже відпрацьованою схемою, через дві з половиною хвилини перший ступень відокремився, а на дев’ятій хвилині після запуску здійснив посадку на новітню плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані. Цей політ став третім для ракети-носія, яка раніше запускала місію ESA «Евклід‎», Ax-2, а тепер й місію Starlink.

Запуск супутників слідував за іншою місією SpaceX – Crew-7, яка доставила чотирьох астронавтів до Міжнародної космічної станції.

Нині SpaceX має дозвіл на розгортання 12 000 апаратів Starlink на низькій навколоземній орбіті, і чекає на схвалення на запуск ще приблизно 30 000 супутників – це понад половина із загальної кількості заявок на запуск супутників у найближчі роки, поданих компаніями до Міжнародного союзу електрозв’язку.

Запуски супутників з року в рік, включно з запусками Starlink (на основі даних, що охоплюють період до 10 липня).
Запуски супутників з року в рік, включно з запусками Starlink (на основі даних, що охоплюють період до 10 липня).

Сервіс Starlink, який офіційно дебютував у 2021 році, зараз доступний у понад 50 країнах і територіях, включаючи США, Японію, більшу частину Європи, частини Латинської Америки, деякі країни Африки (Нігерія, Мозамбік та Руанда) та навіть Антарктиду.

Змодельована швидкість Starlink з моменту повномасштабного російського вторгнення.
Змодельована швидкість Starlink в Україні з моменту повномасштабного російського вторгнення.

За даними компанії, нині супутниковим інтернетом Starlink користуються понад 1,5 мільйона абонентів. Майже 42 тисячі терміналів зараз використовуються в Україні військовими, лікарнями, підприємствами та гуманітарними організаціями.

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