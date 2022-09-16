Starlink тепер забезпечує інтернет-доступ в Антарктиді, а наступного року планується охопити більшу частину світового океану

Національний науковий фонд (NSF) розпочав тестування термінала Starlink на станції Мак-Мердо в Антарктиді. Як очікується, збільшена пропускна спроможність інтернет-доступу допоможе вченим.

Мак-Мердо – це найгустонаселеніша антарктична станція. За даними NSF, влітку тут мешкають і працюють понад 1000 людей. Раніше станція вже мала супутниковий інтернет, але він не відзначався високою якістю і мав загальну швидкість доступу 17 Мбіт/с для всіх користувачів. Тому люди не могли використовувати застосунки з високими вимогами до пропускної здатності, такі як Netflix, хмарне резервне копіювання та відеодзвінки.

Використання терміналів Starlink дозволить підвищити пропускну здатність до 50-200 Мбіт/с, що дозволить суттєво полегшити передачу важливих наукових даних. Представник NSF Майк Інгленд сказав, що не може коментувати, для чого саме використовуватиметься система, оскільки зараз вона знаходиться на стадії бета-тестування.

Starlink is now on all seven continents! In such a remote location like Antarctica, this capability is enabled by Starlink's space laser network https://t.co/c9HX0xrX0u — SpaceX (@SpaceX) September 14, 2022

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Своєю чергою компанія SpaceX ретвітнула публікацію NSF, заявивши, що Starlink «тепер на всіх семи континентах» і що його здатність працювати у віддалених місцях, таких як Антарктида, доступна завдяки «космічній лазерній мережі Starlink». Хоча, задля справедливості, слід зазначити, що покриття в Африці та Азії все ще далеко від ідеального. Проте компанія планує до кінця року запустити сервіс принаймні у двох країнах на кожному континенті — Нігерії, Мозамбіку, Японії та Філіппінах. Також компанія планує розширити покриття на більшу частину світового океану на початку наступного року.

Додамо, якщо випробування в Антарктиді пройде успішно, це може допомогти довести, що SpaceX має технологію, що дозволяє охопити навіть найвіддаленіші райони.

Джерело: The Verge