SpaceX запустила три Falcon 9 менш ніж за добу, і дві з них — за рекордні 1 год 51 хв.

Менш ніж за добу після запуску екіпажу на МКС SpaceX доставила на орбіту 53 комерційні супутники (включно з інноваційним космічним апаратом для відстеження викидів метану) та 23 супутники Starlink.

Космічний корабель Crew Dragon стартував на Falcon 9 з Космічного центру Кеннеді у неділю вночі, розпочавши 28-годинний політ для доставки екіпажу з 4-х осіб на Міжнародну космічну станцію. За 20 годин після цього стартували ще дві Falcon 9.

Перша, запущена з бази Ванденберг, доставила на орбіту 53 комерційні супутники у межах 10-ї місії SpaceX з польотів, призначених для того, щоб дати невеликим операторам можливість запустити скромні корисні вантажі та супутники за відносно низькою ціною. Компанія стягує $300 тис. за запуск вантажу вагою 110 фунтів (близько 500 кг) і ще $6 тис. за кожен додатковий фунт.

Один із супутників, запущених у понеділок — MethaneSAT — розроблений дочірньою компанією Фонду захисту навколишнього середовища у співпраці з Google для вимірювання викидів метану на широких ділянках суші та моря за допомогою інфрачервоного приладу з високою роздільною здатністю.

Друга Falcon 9, запущена з мису Канаверал, доставила на орбіту 23 супутники Starlink, збільшивши загальну кількість власних супутників SpaceX на орбіті до 5942.

Таким чином SpaceX запустила три Falcon 9 протягом 20 годин і дві протягом лише 1 години 51 хвилини, що стало новим рекордом для каліфорнійського ракетобудівника. Цього року компанія планує запустити понад 140 ракет серії Falcon.

Three Falcon 9 launches in 20 hours, carrying to orbit:

– 4 crewmembers headed to the @Space_Station

– 53 rideshare spacecraft

– 23 @Starlink satellites pic.twitter.com/KtBlMrwLDv

— SpaceX (@SpaceX) March 5, 2024