Google використовуватиме штучний інтелект і зображення з супутників, щоб моніторити викиди метану

Компанія об’єднується з Фондом захисту навколишнього середовища, щоб допомогти в боротьбі зі зміною клімату, повідомляє Engadget.

Попри те, що вуглекислий газ забирає левову частку уваги, коли справа стосується глобального потепління, інші чинники не можна ігнорувати. За даними Міжнародної енергетичної агенції, метан відповідальний за приблизно 30% підвищення глобальної температури з часів промислової революції. Близько 40% викидів метану, спричинених людською діяльністю, фіксуються в енергетичному секторі.

Для виявлення та зменшення цих викидів Google об’єдналася з Фондом захисту навколишнього середовища — раніше організації вже співпрацювали у створенні карти витоку метану у великих містах, використовуючи датчиків на автомобілях Street View. Фонд із партнерами розробив супутник MethaneSAT, який планують запустити на SpaceX Falcon 9 на початку березня — він обертатиметься навколо Землі 15 разів на день на висоті понад 200 км і зосереджуватиметься на вимірюванні рівня метану в найбільших нафтовидобувних регіонах.

Окремо були розроблені алгоритми для розрахунку викидів та їхнього поширення з часом. Штучний інтелект також використовуватимуть для точного визначення об’єктів нафтогазової інфраструктури — подібно до того, як Google використовує цю технологію для визначення тротуарів, вуличних знаків і назв доріг на супутникових зображеннях для Карт. Очікується, що поєднання карти метану з картою нафтогазової інфраструктури дасть чіткішу картину щодо джерел викиду.

Набори даних MethaneSAT будуть доступні на Google Earth Engine — платформі для аналізу та обробки географічних даних, зокрема зображень супутників (має приблизно 100 000 активних користувачів щомісяця).

У попередніх новинах ми вже згадували, що Гренландія «‎тане» швидше, ніж вважалось — і втрачає понад 30 млн тонн льоду на годину. З відступом льоду площа землі з рослинністю, що росте на ній, збільшилася загалом на 87,5 тис. квадратних кілометрів, що більш ніж вдвічі перевищує площу на момент початку дослідження, і загрожує ще більшими викидами парникових газів, підвищенням рівня моря та нестабільністю ландшафту.

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За даними The Guardian, на цей час кількість водно-болотних угідь Гренландії, що виробляють метан, збільшилася майже в чотири рази. Є ознаки й того, що зростання кількості рослинності призводить до подальшої втрати льоду.

Раніше викиди метану внаслідок танення льодовиків також фіксувалися науковцями на архіпелазі Шпіцберген.

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