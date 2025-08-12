Новини Крипто 12.08.2025 comment views icon

Співзасновник Terraform Labs До Квон визнав себе винним у обвалі стейблкоїна TerraUSD

Тетяна Нечет

Співзасновник Terraform Labs ще у 2023 отримав обвинувачення за дев’ятьма пунктами, пов’язаними з колапсом TerraUSD, що призвело до збитків у $40 млрд. 12 серпня 2025 року До Квон визнав себе винним за двома пунктами: шахрайство з використанням електронних засобів зв’язку та змова з метою шахрайства. Ці звинувачення можуть коштувати йому до 25 свободи, якщо їх виконуватимуть послідовно. Винесення вироку заплановано на 11 грудня.

Квон вперше з’явився в нью-йоркській залі суду в січні поточного року після екстрадиції з Чорногорії. Він відмовлявся визнати свою провину за всіма звинуваченнями й залишається під вартою у США без прав на заставу.

Після розвалу Terraform Labs у 2022 році місцеперебування Квона було невідомим, поки чорногорські правоохоронці не затримали його за використання підроблених документів. Квон відбув чотири місяці у в’язниці, перш ніж чиновники США та Південної Кореї подали петиції до Чорногорії про екстрадицію.

У травні 2022 року алгоритмічна стабільна монета TerraUSD (UST) втратила прив’язку до $1, що викликало паніку на ринку. Слідком стався крах FTX та Alameda, що призвело до жахливої та довгої криптозими.

Джерело: Reuters

