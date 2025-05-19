Сотні фейкових подкастів Spotify пропонували наркотики

Зображення Spotify

Вважатися торгівцем наркотиками більше не модно — тепер вони подкастери. Щоправда, це суперечить правилам Spotify та законодавству.

Минулого тижня Spotify спішно видалив сотні подкастів з рекламою рецептурних препаратів. Business Insider повідомляє, що Spotify видалив близько 200 подкастів, через які можна було знайти опіоїди та інші наркотики, але це ще не кінець скандалу. Наступного дня CNN повідомила, що легко знайшла ще десятки фальшивих подкастів, що торгують наркотиками.

Деякі з останніх викликають занепокоєння після першого погляду на їхні назви: «Мій магазин Adderall», «Xtrapharma.com», та епізодами з назвами «Замовити кодеїн онлайн у безпечній аптеці в Луїзіані» або «Замовити ксанакс 2 мг онлайн у вигідній пропозиції на Різдво». Але автоматичне виявлення Spotify чомусь не виявило їх. Як пише CNN, деякі подібні подкасти залишалися доступними місяцями.

Багато епізодів подкастів записані комп’ютерним голосом та тривають менш ніж хвилину, до 10 секунд. Деякі з них взагалі не містили аудіо. CNN припускає, що іноді модератори контенту Spotify виявляють наркотичні покласти, але компанія, здається, не веде їхнього цілеспрямованого пошуку. Більшість платформ не несуть відповідальності за контент, створений користувачами. Навіть якби політикою Spotify були масштабні заходи, модерація голосового контенту дуже важка, на відміну від зображень чи тексту.

CNN не може оцінити, скільки користувачів Spotify взаємодіяло з наркотичними подкастами, однак пошукові результати дуже популярні. Речник Spotify повідомив Ars Technica, що всі фейкові подкасти, названі обома виданнями, були видалені.