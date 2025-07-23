На Spotify з’явилися згенеровані ШІ пісні померлих виконавців — без дозволу власників прав

Фейкова пісня померлого виконавця на Spotify / 404 media

Здається, що Spotify без дозволу публікує нові пісні, згенеровані штучним інтелектом, на офіційних сторінках давно померлих виконавців.

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Як повідомляє 404 media, на офіційній сторінці у Spotify кантрі-співака Блейза Фолі, якого вбили у 1989 році, нещодавно з’явилася нова пісня Together. Її ілюструє зображення чоловіка, вочевидь згенероване штучним інтелектом, котрий зовсім не схожий на Фолі.

Крейг Макдональд, власник лейблу Lost Art Records, котрий володіє правами на поширення усієї музики Фолі та керує його сторінкою на Spotify, каже, що будь-який шанувальник Фолі одразу зрозуміє, що Together — не його пісня.

«Я можу чітко сказати, що ця пісня не в стилі Блейза, зовсім не в стилі Блейза. Це щось як штучний інтелект, якщо хочете. Це не має нічого спільного з Блейзом».

Дружина Макдональда помітила, що пісня з’явилася Spotify минулими вихідними. Власники зв’язалися з дистриб’юторським партнером Lost Art, компанією Secretly Distribution.

«Ми повідомили про проблему SoundOn, дистриб’ютору відповідного контенту, і його було видалено через порушення нашої політики щодо оманливого контенту», — розповів сайту речник Spotify.

Дистриб’ютор SoundOn належить TikTok та існує переважно для того, щоб дозволити людям завантажувати музику безпосередньо в TikTok та отримувати роялті. SoundOn також дозволяє артистам поширювати свою музику на інших платформах. Макдональд, який свого часу вирішив завантажити музику Фолі на Spotify, щоб поділитися нею з більшою кількістю людей, сказав мені, що ніколи не думав, що трек, згенерований штучним інтелектом, може з’явитися на сторінці Фолі без його дозволу.

«Це шкодить репутації Блейза. Дивно, що Spotify не має патча безпеки для таких дій, і я думаю, що вся відповідальність лежить на Spotify. Вони могли б розв’язати цю проблему. Один з їхніх талановитих розробників програмного забезпечення міг би зупинити цю шахрайську практику, якби мав на це бажання. Я думаю, що вони повинні взяти на себе цю відповідальність та швидко щось зробити».

Можливе полягає в тому, щоб заборонити будь-який трек на офіційній сторінці виконавця у Spotify без попереднього дозволу власника сторінки. Внизу сторінки Spotify є знак авторського права компанії під назвою Syntax Error. Немає жодної інформації про дистриб’ютора музики з такою назвою, але натомість 404 media виявили ще деякі згенеровані пісні з цим знаком.

Музика, створена штучним інтелектом, ймовірно, має право на існування. Але суть проблемі не у методі створення треків, а у порушенні прав на інтелектуальну власність. Також незрозуміло, як взагалі треки можуть з’являтися на сторінках виконавців без відома власників. Автор цієї новини на ITC.ua зацікавився нею через те, що також помічав дивні композиції на сторінках померлих виконавців у Spotify. Але у той час не дослідив це ретельніше, а зараз композицій, схоже, вже немає.