Spotify замінив серце плюсом – порядок додавання до бібліотеки або списків відтворення зміниться

Spotify прощається позначкою серця. Компанія об’єднує значок, що дозволяє швидко зберігати музику до бібліотеки, з пропозицією додати до списку відтворення під однією кнопкою «+».

Кнопка «плюс» працює у Spotify трохи інакше, ніж в Apple Music, де повторне натискання на альбом або плейлист завантажує його на пристрій. Поодиноке натискання «+» додасть пісню, плейлист, подкаст або аудіокнигу до бібліотеки. Кнопка «плюс» при цьому перетвориться на зелену галочку. Якщо торкнутися галочки на екрані «Зараз виконується», можна додати пісню або епізод подкасту до списку відтворення, а не просто зберегти його в «Пісні, що сподобалися» або «Ваші епізоди».

Spotify каже, що кнопка «+» спростить збереження пісень та подкастів. У повідомленні в блозі йдеться, що дослідження користувачів показало, що кнопка «допомогла заощадити час і дала користувачам можливість додавати у кілька списків відтворення одночасно». Це може стати в пригоді, наприклад, якщо ви слухаєте радіостанцію і знаходите в ній пісню, що сподобалася і яка добре б підійшла в один або кілька плейлистів.

Кнопка плюс починає з’являтися в додатках Spotify для iOS та Android сьогодні. Нововведення буде доступним для всіх користувачів Spotify у найближчі тижні.

Для тих, хто не прочитав новину або пояснення в блозі компанії, оновлення може здатися контрінтуїтивним – серце здається більш зрозумілим символом. Проте такі невеликі зміни, як правило, швидко входять у звичку. І ми все ще чекаємо стиснення без втрат у Spotify.

Джерела: Spotify, Engadget