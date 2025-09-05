"Справжній шедевр": Hollow Knight Silksong "поклала" Steam 500 тис. онлайну і зібрала 90% схвальних відгуків

Новини Ігри 05.09.2025 comment views icon

"Справжній шедевр": Hollow Knight Silksong "поклала" Steam 500 тис. онлайну і зібрала 96% схвальних відгуків
Hollow Knight Silksong / Team Cherry

Фанати настільки довго чекали Hollow Knight Silksong, що в перші хвилини після релізу “поклали” Steam та інші магазини. Все було не даремно — гра має 90% позитивних відгуків.

Розробка сиквелу про принцесу-воїтельку Хорнет, яка хоче дослідити своє минуле, тривала сім років. Нещодавно Team Cherry неочікувано з трейлером озвучила дату релізу, що змусило інші інді-ігри швидко перенести свої релізи. І нарешті настало 4 вересня. Після 17:00 користувачі боролися, щоб просто відкрити сторінку цифрових магазинів Steam, PlayStation Store, Xbox Store, а також eShop для Nintendo Switch. А ті, кому пощастило завантажити її на Xbox, отримували помилки під час запуску через перевантажені сервери перевірки. Все при тому, що попередніх замовлень просто не було.

“Спроба купити цю гру в день релізу була найгіршим і найболючішим випробуванням — 2,5 години безперервного очікування на межі нервового зриву… Але воно того варте”, — пишуть в коментарях.

"Справжній шедевр": Hollow Knight Silksong "поклала" Steam 500 тис. онлайну і зібрала 96% схвальних відгуків
Хорнет сидить в занедбаному місті жуків в Hollow Knight Silksong / Team Cherry

Коли робота сервісів поступово відновилася, метроїдваніяЦе жанр ігор з великим світом, що поступово відкривається через дослідження, здобуття нових здібностей і повернення до раніше недоступних зон. Silksong почала бити рекорди. Лише в Steam гра зібрала понад 534 тис. онлайну на старті. Для порівняння: піковий онлайн оригінальної Hollow Knight складав трохи більше ніж 72 тис., і той рекорд протримався з 2017 року. Продовження гри про жуків увійшло до ТОП-20 ігор за кількістю гравців у Steam. Вона обійшла навіть рекордне бета-тестування Battlefield 6.

"Справжній шедевр": Hollow Knight Silksong "поклала" Steam 500 тис. онлайну і зібрала 96% схвальних відгуків"Справжній шедевр": Hollow Knight Silksong "поклала" Steam 500 тис. онлайну і зібрала 96% схвальних відгуків"Справжній шедевр": Hollow Knight Silksong "поклала" Steam 500 тис. онлайну і зібрала 96% схвальних відгуків"Справжній шедевр": Hollow Knight Silksong "поклала" Steam 500 тис. онлайну і зібрала 96% схвальних відгуків"Справжній шедевр": Hollow Knight Silksong "поклала" Steam 500 тис. онлайну і зібрала 96% схвальних відгуків

Геймери хвалили босів, саундтреки та оточення в Hollow Knight Silksong. За їхніми словами, геймплей дуже нагадує Hollow Knight з Лицарем, але Хорнет залишається достатньо унікальною, щоб бути унікальним героєм, а не просто тінню. Team Cherry перенесли усі особливості оригінальної гри: треба купувати карти та оснащувати компас, чекпойнти рідкісні та іноді за гроші, після смерті втрачаєш валюту (якщо не повернешся за нею з першої спроби) тощо. Ніхто не веде тебе за руку і немає складності, бо вона і без того хардкорна.

“Єдина гра, яка коли-небудь викликала в мене таке захоплення — справжній шедевр. Вже з перших секунд вона затягує і нагадує, за що ми її так любимо. У ній є якась особлива магія, яку не перевершить жодна інша гра. SILKSONG ІСНУЄ!” — додають фани.

Silksong спочатку задумувалася як DLC до Hollow Knight у 2018 році, але вже у 2019-му перетворилася на повноцінне продовження. Відтоді вона стала майже легендою: кожен великий ігровий показ перетворювався на полювання за датою релізу. Але довго фани “народжували” лише меми й жарти.

"Справжній шедевр": Hollow Knight Silksong "поклала" Steam 500 тис. онлайну і зібрала 96% схвальних відгуків
Хорнет біля озера лави в Hollow Knight Silksong / Team Cherry

Ще один фактор успіху — цінова політика. Багато хто був упевнений, що Silksong коштуватиме стандартні $60, але розробники виставили ціну $20 (₴415). Це миттєво збільшило потенційну аудиторію, і тепер продажі виглядають напрочуд гарно. Адже до статистики Steam ще варто додати гравців на PlayStation, Xbox, Switch та тих, хто взяв гру у Game Pass.

“Здавалося, що я повернувся в той момент, коли вперше грав у Hollow Knight. Я реально зупинився, щоб просто послухати неймовірну музику — і це була лише перша локація. Очікування було того варте. Ось що таке справжній геймінг, і я вдячний, що зміг дожити до цього шедевра”, — пише фанат.

Що цікаво — попри масштаб очікування, журналісти не отримали доступу до Hollow Knight Silksong до релізу. Жодних кодів для преси, лише короткі демоверсії на виставках. Тож перші враження про Silksong формуються одночасно у всіх: від фанатів до критиків. Вже зараз видно, що гра має понад 90% схвальних відгуків у Steam. До речі, якщо ви не знайомі з жанром метроїдванія та не знаєте з чого почати (окрім легендарної Hollow Knight), то ось список 10 цікавих проєктів з різними атмосферами та сюжетами.

Суміш Doom і Ghostrunner: на ПК і консолях вийшов новий Sci-Fi шутер з 95% рейтингу у Steam
