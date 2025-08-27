Новини Ігри 27.08.2025 comment views icon

Всі бояться Hollow Knight Silksong: сиквел Team Cherry "затримав” релізи щонайменше 8 ігор

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Всі бояться Hollow Knight Silksong: сиквел Team Cherry "затримав” релізи щонайменше 8 ігор
Hollow Knight Silksong / Team Cherry

Анонс дати релізу Hollow Knight Silksong сподобався фанатам, але іншим розробникам — ні. Новина змусила щонайменше вісім ігор зсунути свої дати релізів.

Інді-проєкти банально не хочуть виходити в одному релізному вікні з Silksong, бо розуміють, що програють.Тепер 4 вересня сміло закріплено за проєктом Team Cherry. Першими це зробили Necrosoft Games і видавець Ysbryd. Їхню тактичну RPG Demonschool перенесли з 3 вересня на 19 листопада.

“Якщо вересень стане моментом Silksong, то нам слід обрати інший час у календарі, щоб Demonschool отримала власну нагоду бути поміченою та обговореною по-справжньому”, — пояснили розробники.

До цього вже оголошувалися затримки інших інді: CloverPit, Faeland 1.0, Aeterna Lucis. Усі вони хочуть вийти тоді, коли матимуть бодай шанс отримати увагу. Студія Talegames, яка працює над Faeland, прямо сказала, що хоче реліз “у той час, коли гра зможе отримати увагу та турботу, яких заслуговує”. Стосовно ситуації також висловився розробник Frogteam, який відклав демоверсію своєї гри Stomp and the Sword of Miracles:

“Маленькі студії, як моя, покладаються на сарафанне радіо та стрімерів, щоб привернути увагу. А всі будуть зайняті Silksong ще довго”, — додає Frogteam.

У результаті список переносів додатково включає Baby Steps, Little Witch in the Woods, Megabonk тощо. Деякі змінили дати лише на кілька тижнів, а Aeternum Game Studios взагалі відклала свою Aeterna Lucis аж до 2026-го.

Всі бояться Hollow Knight Silksong: сиквел Team Cherry "затримав” релізи щонайменше 8 ігорВсі бояться Hollow Knight Silksong: сиквел Team Cherry "затримав” релізи щонайменше 8 ігорВсі бояться Hollow Knight Silksong: сиквел Team Cherry "затримав” релізи щонайменше 8 ігорВсі бояться Hollow Knight Silksong: сиквел Team Cherry "затримав” релізи щонайменше 8 ігорВсі бояться Hollow Knight Silksong: сиквел Team Cherry "затримав” релізи щонайменше 8 ігорВсі бояться Hollow Knight Silksong: сиквел Team Cherry "затримав” релізи щонайменше 8 ігорВсі бояться Hollow Knight Silksong: сиквел Team Cherry "затримав” релізи щонайменше 8 ігорВсі бояться Hollow Knight Silksong: сиквел Team Cherry "затримав” релізи щонайменше 8 ігор

Якщо казати конкретні дати, то перенесення через Hollow Knight Silksong виглядає так:

  • Demonschool — з 3 вересня на 19 листопада;
  • CloverPit — з 3 вересня на 26 вересня;
  • Faeland — з 9 вересня на невизначену дату;
  • Aeterna Lucis — з вересня 2025-го на 2026 рік;
  • Stomp and the Sword of Miracles — з 3 вересня на 26 вересня;
  • Baby Steps — з 8 вересня на 23 вересня;
  • Little Witch in the Woods — з 4 вересня на 15 вересня;
  • Megabonk — з 3 вересня на 18 вересня.

По суті, Hollow Knight Silksong для інді-ринку зараз виглядає як маленька GTA 6 — усі намагаються не перетинатися з її релізом. Якщо “титан” Rockstar змушує нервувати великі ААА-проєкти, то виходу гри Team Cherry побоюються маленькі студії. І для багатьох розробників це не просто обережність, а питання виживання: конкурувати з грою такого масштабу означає точно залишитися непоміченими.

Джерело: Games Radar / Android Police

Популярні новини

arrow left
arrow right
15 хвилин геймплею Resident Evil Requiem: Грейс тікає від монстра-сталкера в занедбаній лікарні
Death Stranding 2 «плавить» PS5 — і в цьому винен не геймплей
Konami показала найдетальнішу мапу Silent Hill f — Ебісугаока, ліси та звивисті дороги
Мультиплеєр Battlefield 6 отримає 9 мап, а передзамовлення коштує від ₴1700 — трейлер
На ПК вийшла оновлена версія легендарної Warhammer 40 000: Dawn of War – Definitive Edition
Що нового у PS Plus у липні: повний список ігор і бонус для фанатів Cyberpunk 2077
Steam хаотично видаляє моди через скарги тролів
Sony готує фільм за Bloodborne — Міядзакі «пролітає», шукають режисера з готичним баченням
Call of Duty: WW2 прибрали з Game Pass через хакерів, які зламували ПК і тролили гравців гей-контентом
Не пройшло й 5 років: Netflix дав «зелене світло» на розробку серіалу Assassin's Creed
Перший трейлер Battlefield 6 — таємнича Pax Armata, війна на вулицях та анонс мультиплеєра
Вірусну зраду з концерту Coldplay перетворили на відеогру
В Steam триває розпродаж ізометричних ігор — Disco Elysium, Wasteland та інші зі знижками до -90%
Фани Baldur's Gate 3 визначили найнепотрібніший підклас: "Здається досить безглуздим"
Battlefield 6 зібрала 9 000 онлайну в Steam ще до старту бета-тесту
В Steam запроваджують розподіл рецензій за "мовним принципом”
Mafia: The Old Country показали в дії — 9 хвилин стелсу, перестрілок і мафіозної атмосфери
Серіал «Останні з нас» лишився без шоуранера та сценариста — Ніл Дракманн пішов, щоб зосередитись на іграх
Бета Battlefield 6 встановила рекорд серії в Steam з піком 520 000 гравців
У PS Store стартував великий літній розпродаж — Ghost of Tsushima, Silent Hill та інші зі знижками до 90%
Grounded 2 вийшла в ранньому доступі Steam — «лист любові» до оригіналу з 78% схвальних відгуків
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати