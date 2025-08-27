Всі бояться Hollow Knight Silksong: сиквел Team Cherry "затримав” релізи щонайменше 8 ігор

Hollow Knight Silksong / Team Cherry

Анонс дати релізу Hollow Knight Silksong сподобався фанатам, але іншим розробникам — ні. Новина змусила щонайменше вісім ігор зсунути свої дати релізів.

Інді-проєкти банально не хочуть виходити в одному релізному вікні з Silksong, бо розуміють, що програють.Тепер 4 вересня сміло закріплено за проєктом Team Cherry. Першими це зробили Necrosoft Games і видавець Ysbryd. Їхню тактичну RPG Demonschool перенесли з 3 вересня на 19 листопада.

“Якщо вересень стане моментом Silksong, то нам слід обрати інший час у календарі, щоб Demonschool отримала власну нагоду бути поміченою та обговореною по-справжньому”, — пояснили розробники.

До цього вже оголошувалися затримки інших інді: CloverPit, Faeland 1.0, Aeterna Lucis. Усі вони хочуть вийти тоді, коли матимуть бодай шанс отримати увагу. Студія Talegames, яка працює над Faeland, прямо сказала, що хоче реліз “у той час, коли гра зможе отримати увагу та турботу, яких заслуговує”. Стосовно ситуації також висловився розробник Frogteam, який відклав демоверсію своєї гри Stomp and the Sword of Miracles:

“Маленькі студії, як моя, покладаються на сарафанне радіо та стрімерів, щоб привернути увагу. А всі будуть зайняті Silksong ще довго”, — додає Frogteam.

У результаті список переносів додатково включає Baby Steps, Little Witch in the Woods, Megabonk тощо. Деякі змінили дати лише на кілька тижнів, а Aeternum Game Studios взагалі відклала свою Aeterna Lucis аж до 2026-го.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Якщо казати конкретні дати, то перенесення через Hollow Knight Silksong виглядає так:

Demonschool — з 3 вересня на 19 листопада;

CloverPit — з 3 вересня на 26 вересня;

Faeland — з 9 вересня на невизначену дату;

Aeterna Lucis — з вересня 2025-го на 2026 рік;

Stomp and the Sword of Miracles — з 3 вересня на 26 вересня;

Baby Steps — з 8 вересня на 23 вересня;

Little Witch in the Woods — з 4 вересня на 15 вересня;

Megabonk — з 3 вересня на 18 вересня.

По суті, Hollow Knight Silksong для інді-ринку зараз виглядає як маленька GTA 6 — усі намагаються не перетинатися з її релізом. Якщо “титан” Rockstar змушує нервувати великі ААА-проєкти, то виходу гри Team Cherry побоюються маленькі студії. І для багатьох розробників це не просто обережність, а питання виживання: конкурувати з грою такого масштабу означає точно залишитися непоміченими.

Джерело: Games Radar / Android Police