Новини Ігри 11.08.2025 comment views icon

Бета Battlefield 6 встановила рекорд серії в Steam з піком 520 000 гравців

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Бета Battlefield 6 встановила рекорд серії в Steam з піком 520 000 гравців
Battlefield 6 / EA

Відкрите бета-тестування Battlefield 6 стартувало зі справжнім аншлагом — майже 520 000 одночасних гравців. Їхня кількість стала новим рекордом серії в Steam.

Пік стався лише за годину після запуску першої бети, що не дивно враховуючи шалені черги перед стартом. Зараз гра тримається серед найпопулярніших шутерів на платформі, поступаючись лише Counter-Strike, PUBG, Apex Legends та ще кільком тайтлам. Call of Duty у цьому рейтингу нижче — на 20 позиції. Геймерам доводилося чекати пів години та більше, щоб потрапити на сервер. І вони зазначали, що цього разу EA попрацювала над оптимізацією, тому проблем минулих частин вдалося уникнути.

Або майже всіх проблем. Разом з напливом гравців повернулися чітери, попри античіт Javelin із захистом на рівні ядра та перевіркою Secure Boot. Ентузіастам швидко вдалося знайти спосіб обійти його. У мережі казали, що просто вимикали інтернет під час завантаження гри на кілька секунд. 

Бета Battlefield 6 встановила рекорд серії в Steam з піком 520 000 гравців
Рекорд одночасних гравців в Battlefield 6 за даними SteamDB

Лише за 40 годин бети Javelin заблокував понад 330 000 спроб шахрайства чи втручання в систему. Надалі команда Battlefield Positive Play видаляла підтверджені облікові записи порушників. Проте нюанс в тому, що античіт працював хаотично і масово — карали тих, хто взагалі не користується обхідними методами, тоді як чітери залишалися в грі.

EA визнала проблеми і закликала продовжувати надсилати репорти. Та гравці все одно обурюються: Linux-користувачі взагалі заблоковані, а інші мають надавати глибинний доступ до ПК, щоб просто запустити гру. Але для тих, хто має сучасне залізо та не боїться чітерів (або сам ним є)друга бета стартує зовсім скоро. Радимо подумати про смаколики заздалегідь, щоб витримати черги на сервер по пів години. 

Повний реліз Battlefield 6 запланований на 6 жовтня 2025 року для ПК і консолей. Тайтл розповідає про загадкову військову організацію Pax Armata, яка вирішила влаштувати конфлікт світового рівня. Але, як бачимо, гравці найбільше зацікавлені мультиплеєром, який матиме дев’ять мап. Наразі датамайнер злив інформацію про них, тому ми знаємо про локації в Єгипті та США, а також у горах і на узбережжі. 

Джерело: Tom’s Hardware / PC Gamer

Популярні новини

arrow left
arrow right
Новий фільм Death Stranding від режисера «Виховані вовками» не екранізуватиме гру
PS Store віддає дві культові трилогії ігор всього за $6 — вдесятеро менше від звичайної ціни
Guitar Hero на смітник? У Tony Hawk's Pro знайшли «знущальну» великодку, про яку не знав і сам розробник
Розробники The Alters «спалилися», що використовують ШІ — у грі знайшли відповіді чатбота
Творці 007 First Light розкрили єдину річ, яку MGM заборонила робити з Бондом
Фестиваль фризів від китайської Dark Souls — Wuchang: Fallen Feathers отримала лише 21% схвальних відгуків у Steam
Виживання в S.T.A.L.K.E.R. 2? В GSC натякають на більш хардкорний режим
Death Stranding 2 «плавить» PS5 — і в цьому винен не геймплей
У Steam стартував розподаж польських ігор — Dying Light, Ghostrunner та інші зі знижками до 90%
Розклад фестивалів і розпродажів Steam на першу половину 2026 року — знижки щомісяця
Call of Duty: WW2 прибрали з Game Pass через хакерів, які зламували ПК і тролили гравців гей-контентом
Sony зняла регіональні обмеження Steam для кількох хітів — Helldivers 2, Last of Us та інші
Grounded 2 вийшла в ранньому доступі Steam — «лист любові» до оригіналу з 78% схвальних відгуків
Юні геймери «зламують» систему перевірки віку обличчям Сема із Death Stranding
Sony готує фільм за Bloodborne — Міядзакі «пролітає», шукають режисера з готичним баченням
Квізац Хедерах! В Dune: Awakening гравці змогли осідлати піщаного хробака — попри відсутність такої механіки
Battlefield 2042 "розбомбили" відгуками в Steam через вимогу ввімкнути SecureBoot
The Witcher 3 отримала мод, який відкриває весь палац Боклера з таємною кімнатою
Власник Nexus Mods продав сайт «надійній команді» через вигорання після 24 років керівництва
Передплатники PS Plus отримають три безплатні гри у серпні — серед них Lies of P
Фани проти Залізяки! Творці Borderlands 4 додали функцію, яку гравці просили понад 10 років
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати