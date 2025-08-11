Бета Battlefield 6 встановила рекорд серії в Steam з піком 520 000 гравців

Battlefield 6 / EA

Відкрите бета-тестування Battlefield 6 стартувало зі справжнім аншлагом — майже 520 000 одночасних гравців. Їхня кількість стала новим рекордом серії в Steam.

Пік стався лише за годину після запуску першої бети, що не дивно враховуючи шалені черги перед стартом. Зараз гра тримається серед найпопулярніших шутерів на платформі, поступаючись лише Counter-Strike, PUBG, Apex Legends та ще кільком тайтлам. Call of Duty у цьому рейтингу нижче — на 20 позиції. Геймерам доводилося чекати пів години та більше, щоб потрапити на сервер. І вони зазначали, що цього разу EA попрацювала над оптимізацією, тому проблем минулих частин вдалося уникнути.

Або майже всіх проблем. Разом з напливом гравців повернулися чітери, попри античіт Javelin із захистом на рівні ядра та перевіркою Secure Boot. Ентузіастам швидко вдалося знайти спосіб обійти його. У мережі казали, що просто вимикали інтернет під час завантаження гри на кілька секунд.

Лише за 40 годин бети Javelin заблокував понад 330 000 спроб шахрайства чи втручання в систему. Надалі команда Battlefield Positive Play видаляла підтверджені облікові записи порушників. Проте нюанс в тому, що античіт працював хаотично і масово — карали тих, хто взагалі не користується обхідними методами, тоді як чітери залишалися в грі.

EA визнала проблеми і закликала продовжувати надсилати репорти. Та гравці все одно обурюються: Linux-користувачі взагалі заблоковані, а інші мають надавати глибинний доступ до ПК, щоб просто запустити гру. Але для тих, хто має сучасне залізо та не боїться чітерів (або сам ним є) — друга бета стартує зовсім скоро. Радимо подумати про смаколики заздалегідь, щоб витримати черги на сервер по пів години.

Повний реліз Battlefield 6 запланований на 6 жовтня 2025 року для ПК і консолей. Тайтл розповідає про загадкову військову організацію Pax Armata, яка вирішила влаштувати конфлікт світового рівня. Але, як бачимо, гравці найбільше зацікавлені мультиплеєром, який матиме дев’ять мап. Наразі датамайнер злив інформацію про них, тому ми знаємо про локації в Єгипті та США, а також у горах і на узбережжі.

Джерело: Tom’s Hardware / PC Gamer