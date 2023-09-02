Новини Ігри 02.09.2023 о 21:37

Starfield – понад 200 модів за два дні після релізу, або чому ігри Bethesda не бояться багів та незручностей геймплею

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

На момент написання цього тексту кількість модифікацій до Starfield на Nexus Mods перевалила за 200, днем раніше їх було 100. Модери вже пофіксили такі відомі незручності, як відсутність підтримки DLSS, відсутність регулювання FOV та інші речі. В цьому полягає особливість ігор Bethesda – розвинуте ком’юніті (це здебільшого ті самі люди, що створюють моди для Elder Scrolls або Fallout) та рушій гри, що дозволяє модифікувати буквально все що завгодно та використовувати багато модів одночасно.

Моди Starfield

Наразі Starfield доступна лише для гравців, які придбали Premium або Constellation Edition – інші отримають гру 6 вересня. Для Starfield вже створений розділ на NexusMods з сотнями модифікацій.

Моди Starfield

Звичайно, багато з модів дрібні та косметичні, але деякі виправляють відчутні недоліки гри. Лише за день після релізу були створені дуже корисні модифікації:

  • Starfield Upscaler – замінює FSR на DLSS, від PureDark, який зробив це для Fallout 4
  • Cleanfield – видаляє вступне відео та повідомлення, робить запуск гри швидшим, а головне меню красивішим
  • Move or Disable XP Bar – виправляє невдало розташований лічильник ХП під прицілом
  • Achievement Enabler – використання модів вимикає досягнення, цей мод знову вмикає їх
  • Dualsense PS5 Icons – виправлення позначок для контролера від PS5
  • Color pr2.0 – візуальний мод, скріни з якого використані в оформленні цієї новини

Моди Starfield

Моди на Nexus можна сортувати за підтримкою (Endorsements) або за кількістю завантажень, щоб знайти найкорисніші та найпопулярніші з них. Якщо не знайшли бажаної модифікації або фікса – скоріш за все, чекати на них залишилося недовго. Наразі існує понад 60 000 модів для Skyrim Special Edition та майже 50 000 для Fallout 4, їхні завантаження обчислюються мільярдами.

Starfield обійшов Baldur’s Gate 3 та став лідером продажів в Steam, а Тодд Говард почав всім дякувати

Пости
S.T.A.L.K.E.R versus S.T.A.L.K.E.R 2
Starfield – понад 200 модів за два дні після релізу, або чому ігри Bethesda не бояться багів та незручностей геймплею
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/11-1-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/11-1-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/11-1-150x150.jpg

Назар Яворський

автор

Джерело: PC Gamer

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстів

Пости
S.T.A.L.K.E.R versus S.T.A.L.K.E.R 2
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/11-1-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/11-1-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/11-1-150x150.jpg

Назар Яворський

автор

Пости
Як я вибирав бюджетний стилус для iPad
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp

Єгор Ді

автор

Пости
Чому укр/рос-мовнiсть — фігня!
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

Ydri

автор

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати