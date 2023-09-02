Starfield – понад 200 модів за два дні після релізу, або чому ігри Bethesda не бояться багів та незручностей геймплею

На момент написання цього тексту кількість модифікацій до Starfield на Nexus Mods перевалила за 200, днем раніше їх було 100. Модери вже пофіксили такі відомі незручності, як відсутність підтримки DLSS, відсутність регулювання FOV та інші речі. В цьому полягає особливість ігор Bethesda – розвинуте ком’юніті (це здебільшого ті самі люди, що створюють моди для Elder Scrolls або Fallout) та рушій гри, що дозволяє модифікувати буквально все що завгодно та використовувати багато модів одночасно.

Наразі Starfield доступна лише для гравців, які придбали Premium або Constellation Edition – інші отримають гру 6 вересня. Для Starfield вже створений розділ на NexusMods з сотнями модифікацій.

Звичайно, багато з модів дрібні та косметичні, але деякі виправляють відчутні недоліки гри. Лише за день після релізу були створені дуже корисні модифікації:

Starfield Upscaler – замінює FSR на DLSS, від PureDark, який зробив це для Fallout 4

Cleanfield – видаляє вступне відео та повідомлення, робить запуск гри швидшим, а головне меню красивішим

Move or Disable XP Bar – виправляє невдало розташований лічильник ХП під прицілом

Achievement Enabler – використання модів вимикає досягнення, цей мод знову вмикає їх

Dualsense PS5 Icons – виправлення позначок для контролера від PS5

Color pr2.0 – візуальний мод, скріни з якого використані в оформленні цієї новини

Моди на Nexus можна сортувати за підтримкою (Endorsements) або за кількістю завантажень, щоб знайти найкорисніші та найпопулярніші з них. Якщо не знайшли бажаної модифікації або фікса – скоріш за все, чекати на них залишилося недовго. Наразі існує понад 60 000 модів для Skyrim Special Edition та майже 50 000 для Fallout 4, їхні завантаження обчислюються мільярдами.

Джерело: PC Gamer