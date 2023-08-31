Припущення підтвердилися: Starfield не підтримує DLSS від NVIDIA

Чутки та припущення останнього часу підтвердилися: Starfield дійсно не підтримує технології масштабування DLSS. У меню гри доступні лише налаштування FSR2, CAS або «Вимкнути».

Гравці не можуть обрати будь-який інший режим, окрім другої версії FSR від AMD або FidelityFX Contrast Adaptive Sharpening (CAS). Відсутні налаштування як DLSS, так і конкурентної технології Intel Xe Super Sampling (XeSS).

Ексклюзивність FSR не є надто великою несподіванкою, враховуючи, що AMD і Bethesda уклали ексклюзивне партнерство на ПК. раніше компанії не уточнювали, чи входить до партнерської угоди ексклюзивність FSR та чи планується підтримка інших режимів у майбутньому.

Зараз деякі користувачі вже можуть переконатися у відсутності DLSS у меню. Раніше надходили дані від тих, хто попередньо завантажив гру – у файлах немає бібліотек, які б забезпечили підтримку Deep Learning Super Sampling.

Попри те, що AMD та Bethesda ухилялися від запитання, поставленого багатьма журналістами, минулого тижня керівник ігрового підрозділу AMD Френк Азор сказав, що нічого не заважає Bethesda запровадити DLSS, якщо розробник цього хоче. Він зазначив, що це більше прохання, ніж вимога до партнерів: «Якщо вони просять нас про підтримку DLSS, ми завжди відповідаємо їм «так».

Майбутнє офіційної підтримки DLSS в Starfield залишається туманним, але модери вже думають про її неофіційне впровадження. Модер PureDark оголосив про плани впровадження DLSS в Starfield. Однак поки мова лише про DLSS 3, ексклюзивного режиму для відеокарт RTX 40xx.

Тим часом вже з’явилися перші огляди гри, переважно дуже позитивні. Starfield називають «космічною Elder Scrolls мінус баги» та «новим рівнем створення «пісочниць». Оглядачі відзначають добрий технічний стан гри (нетрадиційно для Bethesda) та деякі дрібні незручності геймплею – але можна не переживати про те, що їх пофіксять модери.

Джерело: IGN