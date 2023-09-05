Новини Ігри 05.09.2023 о 19:18

Starfield ще до повноцінного релізу стала лідером продажів у Steam та щовечора приваблює по 250 тис. гравців

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Вадим Карпусь

Автор новин

Довгоочікувана гра Starfield поки що доступна лише для тих, хто придбав версію Premium Edition. Такі щасливці вже змогли відправитися у космічну подорож з 1 вересня. Всім іншим доводиться очікувати загального повноцінного релізу, запланованого на 6 вересня.

Starfield еще до полноценного релиза стала лидером продаж в Steam и каждый вечер привлекает по 250 тыс. игроков

Разом з тим гра Starfield змогла очолити рейтинг хітів продажів за тиждень з 29 серпня до 5 вересня 2023 року, піднявшись на 3 позиції у порівнянні з попереднім тижнем. Разом з тим вона вже 13 тижнів перебуває у сотні найкращих ігор за рівнем продажів. Одночасно вона посідає перше місце серед тих ігор, що найкраще продаються (за доходом).

Starfield еще до полноценного релиза стала лидером продаж в Steam и каждый вечер привлекает по 250 тыс. игроков

На додачу до чудових показників продажів Starfield також користується високою популярністю серед гравців. Графік демонструє, що щовечора в космічні подорожі всесвітом Starfield відправляється близько 250 тис. гравців. І нагадаємо, що поки що гру можуть запустити лише покупці дорожчої версії Premium Edition. Можна очікувати, що після повноцінного релізу гри для всіх охочих показник користувачів значно зросте.

Перші оцінки Starfield — від 7 до 10. Середнє значення 88 на Metacritic

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