Starfield ще до повноцінного релізу стала лідером продажів у Steam та щовечора приваблює по 250 тис. гравців

Довгоочікувана гра Starfield поки що доступна лише для тих, хто придбав версію Premium Edition. Такі щасливці вже змогли відправитися у космічну подорож з 1 вересня. Всім іншим доводиться очікувати загального повноцінного релізу, запланованого на 6 вересня.

Разом з тим гра Starfield змогла очолити рейтинг хітів продажів за тиждень з 29 серпня до 5 вересня 2023 року, піднявшись на 3 позиції у порівнянні з попереднім тижнем. Разом з тим вона вже 13 тижнів перебуває у сотні найкращих ігор за рівнем продажів. Одночасно вона посідає перше місце серед тих ігор, що найкраще продаються (за доходом).

На додачу до чудових показників продажів Starfield також користується високою популярністю серед гравців. Графік демонструє, що щовечора в космічні подорожі всесвітом Starfield відправляється близько 250 тис. гравців. І нагадаємо, що поки що гру можуть запустити лише покупці дорожчої версії Premium Edition. Можна очікувати, що після повноцінного релізу гри для всіх охочих показник користувачів значно зросте.