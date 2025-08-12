"Старі" геймери витрачають більше грошей на відеоігри, аніж молодь — звіт Circana

Depositphotos

Дорослі геймери витрачають більше грошей на ігри, ніж зумери. За даними дослідження Circana, з початку року молоде покоління різко стало витрачати менше коштів.

Витрати серед людей віком від 18 до 24 років з січня по квітень 2025 року впали на 13% у порівнянні з минулим роком. Найбільш негативний вплив був на покупки відеоігор — вони скоротилися майже на 25%, ділиться аналітик Мет Піскателла, поділившись діаграмою у BlueSky. Для порівняння, серед старших поколінь падіння витрат не перевищує 5%.

Це різке зниження виглядає особливо незвично, адже відеоігри завжди були орієнтовані насамперед на молодь. На думку Піскателли, причиною стала комбінація економічних проблем: погана ситуація на ринку праці, студентські позики та зростання цін.

“Килим не просто висмикують з-під ніг молоді — його ще й спалюють, поки вони на ньому стоять”, — каже Піскателла.

Ситуацію погіршує подорожчання ігор та обладнання. AAA-релізи дедалі частіше коштують $70–80, а консолі та компоненти для ПК теж дорожчають. Тому молодим людям важче виправдати покупку. При цьому покоління Z не перестало грати взагалі — станом на березень 2025 року 28% геймерів мають вік від 18 до 29 років. Просто тепер вони частіше обирають безплатні або дешевші інді-проєкти, чекають знижок чи акцій.

Популярність доступних кооперативних ігор таких як Peak, Repo та Lethal Company — ще одне підтвердження тренду. Вартість таких проєктів зазвичай не перевищує $10, вони підходять навіть для слабких ПК та дозволяють весело проводити час у компанії друзів, не витрачаючи великі суми.

Джерело: The Wall Street Journal