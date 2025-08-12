Новини Ігри 12.08.2025 comment views icon

"Старі" геймери витрачають більше грошей на відеоігри, аніж молодь — звіт Circana

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

"Старі" геймери витрачають більше грошей на відеоігри, аніж молодь — звіт Circana
Depositphotos

Дорослі геймери витрачають більше грошей на ігри, ніж зумери. За даними дослідження Circana, з початку року молоде покоління різко стало витрачати менше коштів.

Витрати серед людей віком від 18 до 24 років з січня по квітень 2025 року впали на 13% у порівнянні з минулим роком. Найбільш негативний вплив був на покупки відеоігор — вони скоротилися майже на 25%, ділиться аналітик Мет Піскателла, поділившись діаграмою у BlueSky. Для порівняння, серед старших поколінь падіння витрат не перевищує 5%.

Це різке зниження виглядає особливо незвично, адже відеоігри завжди були орієнтовані насамперед на молодь. На думку Піскателли, причиною стала комбінація економічних проблем: погана ситуація на ринку праці, студентські позики та зростання цін.

“Килим не просто висмикують з-під ніг молоді — його ще й спалюють, поки вони на ньому стоять”, — каже Піскателла.

Ситуацію погіршує подорожчання ігор та обладнання. AAA-релізи дедалі частіше коштують $70–80, а консолі та компоненти для ПК теж дорожчають. Тому молодим людям важче виправдати покупку. При цьому покоління Z не перестало грати взагалі — станом на березень 2025 року 28% геймерів мають вік від 18 до 29 років. Просто тепер вони частіше обирають безплатні або дешевші інді-проєкти, чекають знижок чи акцій.

"Старі" геймери витрачають більше на відеоігри, аніж молодь — звіт Circana
Діаграма, скільки гравці витрачають коштів на ігри / Аналітик Мет Піскателла в BlueSky

Популярність доступних кооперативних ігор таких як Peak, Repo та Lethal Company — ще одне підтвердження тренду. Вартість таких проєктів зазвичай не перевищує $10, вони підходять навіть для слабких ПК та дозволяють весело проводити час у компанії друзів, не витрачаючи великі суми.

Джерело: The Wall Street Journal

Популярні новини

arrow left
arrow right
Греблі по всьому світу змістили полюси Землі на 1 км і продовжують це робити, — дослідження
Енергії менше — кадрів теж: PS5 отримає новий «екорежим», що уповільнює ігри
Ви не так сприймали Clair Obscur: Expedition 33 — сценаристка натякає на «прихованого головного героя»
Статистика Steam не відображає реальної популярності гри, — розробник Test Drive з онлайном 288 гравців
Новий фільм Death Stranding від режисера «Виховані вовками» не екранізуватиме гру
Вірусну зраду з концерту Coldplay перетворили на відеогру
Риби розумніші, ніж ви вважаєте — вчені дізналися, як це з'ясувати
Бос IO скоротив витрати на Hitman 3 уп'ятеро через один хитрий прийом. До чого тут туалети?
Розробник Oblivion Remastered, одного з найбільших хітів 2025 року, звільняє 300 працівників
Понеділки дійсно шкідливі для здоров'я, — науковці
Стартувало передзавантаження бети Battlefield 6 — до 39,3 ГБ на різних платформах
S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала патч 1.5.2 — більше жодних зачарованих дверей у центр Шевченка
Death Stranding 2 має приховану катсцену, яку можна побачити лише у свій день народження
Сюжетний трейлер Borderlands 4 показав Часоміра, підпілля Клаптрепа і початок революції на Кайросі
Ghost of Yōtei показала 22 хвилини геймплею — п’ять типів зброї, допити і табори в полі
Steam навчився показувати, скільки кадрів у грі справжні, а скільки — згенеровані
Бос Ubisoft каже, що в поганих продажах Star Wars Outlaws винна франшиза «Зоряні війни»
Автор Cyberpunk Edgerunners пояснив депресивність серіалу: «Ми з Польщі, а там народжуються і помирають сумними»
Що нового у PS Plus у липні: повний список ігор і бонус для фанатів Cyberpunk 2077
Фани проти Залізяки! Творці Borderlands 4 додали функцію, яку гравці просили понад 10 років
Хідео Кодзіма навчився багатьом трюкам з "вбивства людей" і критикує розробників, які не можуть навіть "розібрати зброю"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати