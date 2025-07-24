Перевзулися? Microsoft повертає базову ціну ігор до $70, передзамовникам The Outer Worlds 2 повернуть «переплату»

Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios

Microsoft передумала: The Outer Worlds 2 не коштуватиме $80. І повернення до старих цін в цьому випадку стосується не лише цієї гри.

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На здивування, компанія прислухалася до критики гравців і вирішила не шокувати їхні гаманці рекордною вартістю ігор. Нещодавно техногігант відкрито заявляв: ціна $79,99 стане новою нормою, і першим кандидатом на підвищення була The Outer Worlds 2 — космічна науково-фантастична RPG з елементами шутеру, який розробляє Obsidian. Однак зараз курс змінився.

«Ми зосереджені на тому, щоб запропонувати гравцям неймовірні світи для дослідження, і збережемо ціну наших повноцінних святкових релізів, зокрема The Outer Worlds 2, на рівні $69,99 — відповідно до поточних ринкових умов», — заявляє Xbox.

Якщо ви вже встигли оформити передзамовлення за $79,99 — не проблема. Microsoft каже, що в такому разі гроші мають повернути автоматично, а нове передзамовлення можна буде зробити вже за $69,99. Компанія також попереджає, що частина ритейлерів почне повертати кошти сьогодні, решта — з завтрашнього дня.

Новина про повернення старої ціни — добрий знак. Компанії хотіли слідувати прикладу Nintendo, яка саме за такою вартістю продавала Mario Kart World для нової Switch 2, а творці Borderlands 4 сміливо заявляли, що справжні фанати не мають шкодувати зайві $10 для гри. В результаті базова версія четвертої частини коштує дешевше, але від вартості повного видання око сіпається — ₴5 600. На щастя, цифра у $80 за базову версію все ще є винятком, а не правилом.

Microsoft і Sony вже підвищували ціни на консолі, але поки що геймерам дозволили не панікувати хоч десь. Техногіганти переглядали цінову політику на ігри у 2022 році — саме тоді стандартна ціна перетнула позначку в $70. А момент, коли студії вирішать продавали проєкти за більшу ціну — лише питання часу. Принаймні поки що можна ненадовго видихати.

Джерело: Windows Central