Starliner не злетів: перший пілотований політ космічного корабля Boeing скасовано через проблеми з кисневим клапаном

Чергову спробу запуску можуть призначити вже на п’ятницю, однак затримки стали типовими для місії через постійні проблеми з розробкою космічного корабля.

NASA перенесло запуск Starliner — першого космічного корабля Boeing з екіпажем, який мав дістатися МКС. Астронавти Бутч Вілмор і Суні Вільямс вже перебували всередині, коли було прийнято рішення про скасування польоту через ймовірні проблеми з клапаном регулювання тиску кисню.

Клапан, про який йде мова, знаходиться на паливному баку в другому ступені ракети Atlas V. За словами гендиректора компанії-виробника ракети United Launch Alliance, інколи клапани можуть перебувати в такому положенні, коли починають «дзижчати», швидко відкриваючись і закриваючись — наразі інженери мають уточнити, наскільки небезпечна ця проблема і чи потребує клапан заміни, тож ракету відкотять від стартового майданчика.

«Припиняємо сьогоднішню спробу запуску», — написав у Twitter глава NASA Білл Нельсон. «Як я вже говорив раніше, першочерговим пріоритетом NASA є безпека. Ми вирушимо, коли будемо готові».

Мета Boeing — стати другою приватною компанією, яка зможе забезпечити транспортування екіпажу до та з МКС, поряд із SpaceX. Компанія Ілона Маска вперше досягла станції у 2020 році зі своєю капсулою Dragon, яка фактично завершила майже десятиліття залежності США від російських космічних ракет.

Початково перший випробувальний політ Starliner без екіпажу планували на 2015 рік, але зрештою відклали на 4 роки. Зрештою, коли запуск відбувся, програмні збої викликали перезапуск двигунів — корабель витратив забагато палива, тож так і не досяг МКС. Друга спроба, початково запланована на серпень 2021 року, але запущена лише у травні 2022 року, загалом завершилась успішно — хоча виникали деякі питання щодо продуктивності певних двигунів і системи охолодження Starliner.

Зрештою, коли Atlas V з пілотованим Starliner досягне орбіти, космічний корабель запустить власні двигуни і за 24 години має дістатись космічної станції. Астронавти проведуть там близько тижня, тоді як корабель залишатиметься пристикованим до МКС. Після цього вони повернуться додому на борту Starliner, який, як очікується, приземлиться на парашуті в одному з кількох визначених місць на південному заході США.

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Джерело: Space.com, CNN, BBC