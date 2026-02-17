Зареєструвати Starlink тепер можна у операторів "Нова пошта" та "Укрпошта": як це працює

Starlink / Depositphotos

Близько двох тижнів тому запрацював “Білий список” для терміналів Starlink, які можуть функціонувати в Україні. Власники відповідного обладнання могли зареєструвати свої пристрої через ЦНАП або сайт “Дія”. Усі апарати, які не пройдуть верифікацію, просто відключать. Тепер держава запропонувала додаткові можливості для такої реєстрації.





Віднині власники терміналів супутникового інтернету Starlink можуть підтвердити й зареєструвати свої пристрої не лише в ЦНАПах, а й у звичайних відділеннях поштових операторів “Нова пошта” та “Укрпошта”. Рішення ухвалили разом із Мінцифри, щоб спростити процедуру та навести лад в обліку терміналів під час війни.

“Нова пошта” серйозно підійшла до підготовки. Якщо коротко — тепер не потрібно шукати спеціалізовані установи. Достатньо зайти у найближче відділення пошти. Одна людина може зареєструвати до трьох терміналів Starlink. Якщо у вас лише один пристрій, його дозволяють верифікувати дистанційно — приносити обладнання у відділення не потрібно. Якщо ж терміналів два або три, їх потрібно взяти із собою. Щоб усе пройшло швидше, варто заздалегідь заповнити форму на сайті “Нової пошти”. Це не обов’язково, але допоможе зекономити час у відділенні.

Які документи потрібні для реєстрації Starlink

Незалежно від реєстратора (ЦНАП, “Нова пошта” чи “Укрпошта”), перелік необхідних документів та даних однаковий. У відділенні оператор попросить:





паспорт (ID-карту або закордонний паспорт);

РНОКПП (ідентифікаційний код);

KIT-номер — серійний номер комплекту, його зазвичай можна знайти на коробці;

UTID (унікальний ідентифікатор термінала) та/або Dish ID (ідентифікатор антени);

номер вашого облікового запису на порталі терміналів Starlink;

посилання на сторінку порталу, де можна перевірити цей номер.

На кожен термінал оформлюють окремий документ. Після цього система автоматично передає дані до Мінцифри. Статус можна перевірити в особистому кабінеті застосунку Starlink. У середньому заявку розглядають протягом 48 годин. Через великий попит можливі невеликі затримки.

Після підтвердження Starlink офіційно потрапляє до переліку дозволених пристроїв. Отже, власники зможуть й надалі користуватися супутниковим інтернетом без ризику обмежень.

