tradfi
Новини Технології 17.02.2026 comment views icon

Зареєструвати Starlink тепер можна у операторів "Нова пошта" та "Укрпошта": як це працює

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Зареєструвати Starlink тепер можна у операторів "Нова пошта" та "Укрпошта": як це працює
Starlink / Depositphotos

Близько двох тижнів тому запрацював “Білий список” для терміналів Starlink, які можуть функціонувати в Україні. Власники відповідного обладнання могли зареєструвати свої пристрої через ЦНАП або сайт “Дія”. Усі апарати, які не пройдуть верифікацію, просто відключать. Тепер держава запропонувала додаткові можливості для такої реєстрації.


Віднині власники терміналів супутникового інтернету Starlink можуть підтвердити й зареєструвати свої пристрої не лише в ЦНАПах, а й у звичайних відділеннях поштових операторів “Нова пошта” та “Укрпошта”. Рішення ухвалили разом із Мінцифри, щоб спростити процедуру та навести лад в обліку терміналів під час війни.

“Нова пошта” серйозно підійшла до підготовки. Якщо коротко — тепер не потрібно шукати спеціалізовані установи. Достатньо зайти у найближче відділення пошти. Одна людина може зареєструвати до трьох терміналів Starlink. Якщо у вас лише один пристрій, його дозволяють верифікувати дистанційно — приносити обладнання у відділення не потрібно. Якщо ж терміналів два або три, їх потрібно взяти із собою. Щоб усе пройшло швидше, варто заздалегідь заповнити форму на сайті “Нової пошти”. Це не обов’язково, але допоможе зекономити час у відділенні.

Які документи потрібні для реєстрації Starlink

Незалежно від реєстратора (ЦНАП, “Нова пошта” чи “Укрпошта”), перелік необхідних документів та даних однаковий. У відділенні оператор попросить:


  • паспорт (ID-карту або закордонний паспорт);
  • РНОКПП (ідентифікаційний код);
  • KIT-номер — серійний номер комплекту, його зазвичай можна знайти на коробці;
  • UTID (унікальний ідентифікатор термінала) та/або Dish ID (ідентифікатор антени);
  • номер вашого облікового запису на порталі терміналів Starlink;
  • посилання на сторінку порталу, де можна перевірити цей номер.

На кожен термінал оформлюють окремий документ. Після цього система автоматично передає дані до Мінцифри. Статус можна перевірити в особистому кабінеті застосунку Starlink. У середньому заявку розглядають протягом 48 годин. Через великий попит можливі невеликі затримки.

Після підтвердження Starlink офіційно потрапляє до переліку дозволених пристроїв. Отже, власники зможуть й надалі користуватися супутниковим інтернетом без ризику обмежень.

Українцям, які зареєструють на себе “російські Starlink”, загрожує довічне увʼязнення

Спецпроєкти
Перша угода із нульовим ризиком: біржа Bitget запустила нову акцію. Ось її умови
Потужність 19 000 Па і точне миття вздовж країв: як Dreame L40 Ultra AE прибирає у найскладніших місцях

Джерело: Мінцифри

Популярні новини

arrow left
arrow right
Ілонофон? SpaceX готує смартфон із вбудованим супутниковим зв'язком Starlink
Пакувальник "Укрпошти" в Києві викрав 5 смартфонів Xiaomi з посилок і здав у ломбард — збитки оцінили всього в 6 тис. грн
Без оператора і черг: "Нова пошта" відкрила друге відділення самообслуговування в Києві
В Україні запустили верифікацію Starlink через ЦНАП та "Дію"
"Вбивця Starlink": Китай створив першу в світі мікрохвильову зброю на 20 ГВт
Програміста з Хмельницького засудили на донат в 100 000 грн для ЗСУ за підробку документів на виїзд
"Нова пошта" опрацювала рекордні 2,4 млн посилок за добу напередодні Різдва, в топі — доставка одягу, товарів для дому і косметики
На російському дроні “Молния-2Р” знайшли ліцензійну Windows 11 та Starlink, — ГУР МО
Швидший за Starlink: Blue Origin запускає орбітальний інтернет із 6 Тбіт/с
MacBook Air M1 українського солдата прийняв уламок снаряду, але досі працює
BYD очолив ринок нових авто в Україні: чому Європа програє Китаю
Топ-10 електромобілів в Україні: як змінились ціни та пропозиція після запровадження ПДВ
Економія до $100: "Укрпошта" скасувала плату за повернення міжнародних посилок
"Все управління військами лягло": доступ до інтернету Starlink втратили майже 90% російських підрозділів
Смартфони OPPO A6 в Україні від 6 тис. грн: захист IP69, батарея до 7000 мА•год и до 1800 циклів зарядки
Курс на ШІ-державу: Мінцифра запустить 20+ нових послуг в "Дії" за пів року і розумного асистента
Українці викупили 80% запасів зарядних станцій зі складів у Європі, — ЗМІ
В Україні запровадили новий алгоритм захисту для КЕП: що буде зі старими сертифікатами?
Всі “Пункти незламності” отримають xPON або Starlink, — постанова уряду
Tesla патентує вбудовану антену Starlink у своїх авто
Як верифікувати термінал Starlink в Україні: гайд для фізосіб, ФОП та компаній
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати