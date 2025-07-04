Автор «Гри в кальмара» розкрив альтернативний фінал шоу — здається, було краще

Кадр з третього сезону «Гри в кальмара» / Netflix

Творець «Гри в кальмара» Хван Дон Хьок розповів про оригінальні плани на завершення третього сезону шоу.

У статті присутні спойлери до третього сезону «Гри в кальмара».

Початково Хван Дон Хьок планував більш піднесений фінал, але зрештою вирішив, що більш доречно буде завершити історію на сумній ноті з «потужним посланням».

Нагадаємо, що наприкінці змагань Сон Гі Хун жертвує собою, щоб врятувати дитину Гравця 222, тоді як прибуття берегової охорони та Чон Хо змушує Фронтмена знищити острів і назавжди покласти край іграм. Принаймні в цій локації, оскільки у фінальній сцені ексведучий ігор прямує до США, аби передати доньці Гі Хуна речі батька і гроші, натрапляючи на американського вербувальника у виконанні Кейт Бланшетт — схоже, ці ігри вийшли на міжнародний рівень.

«Не знаю, чи можу я назвати це оригінальним фіналом, але спочатку в мене було туманне уявлення про те, як я завершу історію. І тоді йшлося про те, щоб Гі Хун так чи інакше завершив гру, залишився живим і поїхав побачити свою дочку в Америку», — розповів Дон Хьок виданню The Hollywood Reporter. «Але коли я почав писати історію, і коли почав все більше і більше думати про те, що я хочу донести у фіналі, спостерігаючи за тим, що відбувається у світі, я подумав, що Гі Хуну більше підійде надіслати це потужне і впливове послання людям».

Хван також уточнив, що поява Бланшетт у фіналі не є відсиланням до спінофу чи якогось продовження, попри те, що він сам раніше обговорював ідею серіалу-інтерквелу про події між сезонами.

«Я написав цю сцену, бажаючи вражаючого фіналу шоу, а не для того, щоб відкрити простір для чогось іншого… Ми подумали, що залучення жінки як рекрутера буде більш драматичним та інтригуючим. А чому саме Кейт Бланшетт? Вона просто найкраща, з неперевершеною харизмою. Хто її не любить? Тож ми були дуже раді її появі. Нам потрібна була людина, яка могла б домінувати на екрані лише одним-двома словами, і саме це вона й зробила».

Він також прокоментував чутки про те, що Девід Фінчер створює для Netflix англомовну версію шоу:

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«Чесно кажучи, Netflix офіційно нічого мені з цього приводу не сказав. Я сам читав про це лише у статтях. Я завжди був великим шанувальником творчості Девіда Фінчера – з часів “Se7en” і обожнював його фільми. Тож, якби він створив “Американську гру в кальмара”, думаю, було б дуже цікаво це подивитися. Я б точно натиснув на нього одразу після виходу, якби це сталося».

«Гра в кальмара» — це серіал у жанрі виживання, який початково оповідав про групу з 456 людей із фінансовими проблемами, які долучаються до смертельних змагань з метою виграти великий грошовий приз. У наступних двох сезонах переможець змагань Сон Гі Хун (Лі Чон Че) повертається на смертоносну арену у спробі припинити змагання назавжди й врятувати нових учасників.

Попри те, що третій сезон «Гри в кальмара» отримав суперечливі оцінки — 79% від критиків і всього 50% від глядачів (найнижчий рейтинг в історії шоу) — він швидко став найпопулярнішою прем’єрою Netflix, зібравши 60,1 млн перегляди за перші 3 дні.