Перший огляд NVIDIA RTX 5050 — Intel Arc B580 швидша

NVIDIA RTX 5050 / QuasarZone

NVIDIA не надала RTX 5050 для попередніх оглядів, але деяким журналістам вже вдалося протестувати відеокарту у повному обсязі.

Сайт QuasarZone також не отримав зразок та драйвери для огляду, однак загальна доступність зробила тестування можливим. Така ситуація останнім часом траплялася тричі поспіль: з 8 ГБ RTX 5060 Ti, RTX 5060, а тепер і RTX 5050. Для двох останніх офіційна можливість оглядів фактично не існувала — попри те, що відеокарти XX60 та XX50 завжди були найпопулярнішими серед геймерів.

Продуктивність 15 ігор у роздільній здатності 1080p була протестована на системі з процесором AMD Ryzen 7 9800X3D та пам’яттю DDR5-6000. Також оцінена продуктивність з DLSS 4, виявлені параметри енергоспоживання, рівня шуму та температури. Детальні результати можна побачити на слайдах нижче та в оригінальному огляді (корейською).

Огляд підтверджує, що RTX 5050 принаймні не швидша за Intel Arc B580 (97,4% від продуктивності останньої), а також відстає від RTX 4060 (93,8%). Відеокарта забезпечує продуктивність, подібну до Radeon RX 7600 (без XT, 8 ГБ) та перевершує RTX 3060 (113,4%).

Цікавим моментом є енергоспоживання: хоча RTX 5050 має TGP 130 Вт, а RTX 4060 — 115 Вт, їхнє фактичне енергоспоживання майже однакове — близько 130 Вт. Оскільки 5050 менш продуктивна, ніж 4060, технічно відеокарта попереднього покоління є більш енергоефективною.

Навіть розгін не надає NVIDIA RTX 5050 переваги. Продуктивність покращується на 7–10% під час розгону вручну. Потенціал обмежений через заблоковану на рівні 130 Вт потужність. Тож для чистої продуктивності Arc B580 (яка має 12 ГБ пам’яті) та RTX 4060 здаються кращими варіантами. Але слід пам’ятати про генерацію додаткових кадрів (MFR) на RTX 50.