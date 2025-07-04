Представлений Moto G100 Pro — над’яскравий OLED та велика батарея від $195

Вийшов Moto G100 Pro: 4500 ніт, 6720 мА•год, захист IP69

Motorola вирішила нагадати, що бюджетний смартфон — це не обов’язково компромісний пристрій з HD екраном. Новинка під назвою Moto G100 Pro якраз і намагається це довести.

Ця модель отримала 6,7-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2712×1220 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 4500 ніт. Такі показники більш притаманні пристроям флагманського рівня.

Смартфон містить процесор MediaTek Dimensity 7300 (як і OPPO Reno12 Pro). НА вибір покупців пропонуються конфігурації з 8 ГБ або 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем місткістю 256 ГБ або 512 ГБ. Про підтримку microSD не повідомляється.

Ще один козир моделі — акумулятор місткістю 6720 мА·год, який підтримує швидке заряджання потужністю 30 Вт. Це один із наймісткіших акумуляторів серед бюджетників. З усім тим корпус має товщину 8,6 мм, а вага становить 198 г. Moto G100 Pro забезпечує захист від пилу та води за стандартами IP68 та IP69, а також має захисне скло Corning Gorilla Glass 7i.

Основна камера виконана на базі 50-мегапіксельного сенсора Sony LYT-600. Її доповнює 8-мегапіксельний надширококутний модуль. Фронтальна камера в круглому отворі дисплея має 32-мегапіксельний сенсор.

Смартфон Moto G100 Pro вже доступний для попереднього замовлення у Китаї за ціною від $195. Про глобальний запуск наразі не повідомляється, але, ймовірно, в інших регіонах Motorola представить цю модель під іншою назвою. Наприклад, Moto G 2025 вже доступний на Amazon у США — він може стати аналогом цього пристрою для інших ринків.

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Джерело: notebookcheck