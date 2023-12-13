Starlink втратила $900 млн субсидії на забезпечення інтернету у сільскій місцевості США

Федеральна комісія зі зв’язку (FCC) каже, що компанія «‎не довела», що зможе надавати послуги.

Starlink втратила субсидію у розмірі $886 млн для розширення послуг широкосмугового зв’язку в сільській місцевості. За даними FCC, компанія не змогла «продемонструвати, що зможе надати обіцяну послугу», і призначення їй субсидії «‎не буде найкращим варіантом використання коштів».

«Федеральна комісія зі зв’язку провела ретельний юридичний та технічний аналіз, щоб визначити, що цей заявник не відповідає вимогам щодо отримання коштів», — заявила голова FCC Джессіка Розенворсел.

Торік комісія відхилила пропозицію Starlink з таким самим формулюванням — компанія у відповідь подала апеляцію. Раніше SpaceX виграла тендер на розгортання інтернету зі швидкістю завантаження 100 Мбіт/с і швидкістю вивантаження 20 Мбіт/с для 642 925 сільських будинків у 35 штатах.

Згідно з останніми тестами Ookla, середня швидкість завантаження Starlink у США становила 64,54 Мбіт/с у третьому кварталі 2023 року, що, за словами дослідників, є невеликим зниженням у порівнянні з попереднім кварталом, але на 22% більше порівняно з 53 Мбіт/с, зафіксованими у відповідний період 2022 року.

Нині SpaceX каже, що «глибоко розчарована та спантеличена» рішенням FCC.

«Starlink є, мабуть, єдиним життєздатним варіантом негайного підключення для багатьох американців, які живуть і працюють у сільських і віддалених районах країни, де інтернет був ненадійним, частково або взагалі недоступним», — написав керівник юридичного відділу SpaceX Крістофер Кардачі у листі до FCC.

Тижнем раніше FCC дозволила SpaceX розгортати супутники Starlink для стільникового зв’язку — але лише для проведення коротких тестів.

У листопаді Ілон Маск повідомив, що Starlink зрештою став беззбитковим, що може сигналізувати про потенційний вихід компанії на біржу.

Джерело: Spacenews, The Verge