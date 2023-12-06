FCC дозволила SpaceX розгортати супутники Starlink для стільникового зв’язку, але з обмеженнями

Після місяців очікування SpaceX отримала частковий дозвіл від Федеральної комісії зв’язку (FCC) на початок розгортання системи стільникового зв’язку Starlink — але лише для проведення коротких тестів.

FCC вирішила «частково задовольнити, частково відкласти» заявку компанії на експлуатацію супутникового сервісу, який розробляється для забезпечення зв’язку зі смартфонами T-Mobile.

Рішення FCC дозволяє SpaceX «розгорнути модифіковану версію раніше дозволених супутників Gen2 Starlink». Однак компанія отримує дозвіл лише для того, щоб перевірити роботу радіостанцій на супутниках, передає PCMag.

Зокрема, SpaceX може експлуатувати супутники в діапазонах 1910-1915 МГц і 1990-1995 МГц для обмеженої перевірки роботи антен на орбіті відразу після розгортання кожного супутника протягом 10 днів або менше, щоб забезпечити початкову функціональність антени супутника.

У постанові також йдеться про те, що SpaceX повинна запобігти виникненню радіоперешкод для інших сервісів під час випробувань зв’язку. Це передбачає координацію з «будь-якими потенційно зачепленими операторами» щодо проведення тестів.

SpaceX все ще потребує повного схвалення FCC, перш ніж вона почне експлуатувати стільникову систему Starlink для американських споживачів. Комісія повідомила, що відклала розгляд частини заявки компанії, оскільки SpaceX не заповнила форму «Додаток S», в якій детально описані технічні та експлуатаційні характеристики супутників. Замість цього SpaceX попросила про відстрочку, посилаючись на обмеження в «Додатку С», які не дозволяють їй точно описати певні аспекти супутникової технології.

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Вже кілька місяців SpaceX наполегливо просить американського регулятора отримати дозвіл на експлуатацію системи стільникового зв’язку Starlink. Минулого тижня SpaceX подала окрему заявку на тестування технології на 840 супутниках, починаючи з наступного тижня, в очікуванні схвалення FCC.

Однак FCC хвилює занепокоєння від конкурентних компаній щодо того, що стільникова система Starlink спричиняє радіоперешкоди. Тому, можливо, Комісія намагається знайти компромісне рішення, оскільки вона продовжує зважувати, чи надавати повне схвалення заявці SpaceX.

Наразі компанія планує запустити систему стільникового зв’язку Starlink для передачі текстових повідомлень через супутник наступного року.