Нова Silent Hill, ремастери і «натяк» на геймплей Ghost of Yotei — все, що показали на літній State of Play 2025

State of Play 2025 / Sony

У ніч на 5 червня Sony провела червневий State of Play — захід відкрили нові IP, рімейки та перший погляд на ігри, про які було майже нічого невідомо.

Серед представлених проєктів були дійсно великі — Silent Hill f та Pragmata — і разом з тим рімейк улюбленої Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. І в тизері Снейка не спасла навіть коробка.

Повний список анонсів State of Play 2025

Lumines Arise

Sony відкрила захід барвистою головоломкою Lumines Arise від тих самих розробників, що створили Tetris Effect. Гравцеві доведеться керувати блоками 2×2 двох кольорів, які падають згори, аби створювати квадрати одного кольору. Вони зникають у ритмі музики, коли по полю проходить «таймлайн». Lumines Arise має понад 30 унікальних рівнів: від тропічних джунглів до неонових вулиць Токіо та космосу.

Які платформи підтримує: PS5, PS VR2 та ПК (Steam).

Розробник: Enhance Games (США).

Дата релізу: восени 2025 року.

Pragmata

Capcom представила геймплей Pragmata — науково-фантастичного пригодницького екшену від третьої особи. Розробники показали астронавта на ім’я Х’ю та дівчинку-андроїда Діана, яка мандрує з ним. Події гри відбуватимуться на зруйнованій базі на Місяці. Головні герої мають знешкодити штучний інтелект місячної станції та повернутися на Землю.

Які платформи підтримує: PS5, Xbox Series X/S та ПК (Steam).

Розробник: Capcom (Японія).

Дата релізу: 2026 рік.

Romeo is a Dead Man

Абсурд, жах і мультяшний стиль — у новому проєкті Romeo is a Dead Man гравець візьме на себе роль Ромео Старґейзера — агента ФБР, якого врятували від смерті через часовий парадокс. Тепер він носить маску Dead Gear та полює на злочинців, що порушили простір-час, переміщаючись між різними всесвітами.

Які платформи підтримує: PS5, Xbox Series та ПК (Steam, але на момент написання сторінки не було).

Розробник: Grasshopper Manufacture (Японія).

Дата релізу: 2026 рік (можливо).

Silent Hill f

Новий трейлер Silent Hill f показав ще більше жахливих створінь, які гуляють вулицями вигаданого японського містечка 60-х років Ебісуґаока. Головна героїня школярка Сімідзу Хінако бачить понівечені тіла своїх знайомих, які висять як опудала, та відбивається від мутантів у найкращих традиціях Silent Hill. Цього разу гра більше зосереджена на ближньому бою та екшні порівняно з Silent Hill 2.

Які платформи підтримує: PS5, Xbox Series X/S та ПК (Steam).

Розробник: NeoBards Entertainment Limited (Гонконг)

Дата релізу: 25 вересня 2025 року.

Bloodstained: The Scarlet Engagement

Продовження популярного інді-хіта Bloodstained — 2.5D Metroidvania у стилі Castlevania. У найбільшій мапі серії гравців занурять в Англію 16-го століття ще до подій Bloodstained: Ritual of the Night. Головні герої — Леонард Брендон (молодий воїн з ордену Чорних Вовків) і Александр Кітелер (єдиний лицар з ордену Білих Оленів, що вижив). Обидва стають останньою надією людства перед демонічним лордом Еліасом.

Які платформи підтримує: PS5, Xbox Series X/S та ПК (Steam)

Розробник: ArtPlay (Японія) під керівництвом Коїдзі Ігараші, відомого творця Castlevania.

Дата релізу: 2026 рік.

Digimon Story Time Stranger

Нова Digimon-пригода — це мікс цифрового та фізичного світів зі знайомими істотами. Гравці візьмуть на себе роль агента таємної організації, який подорожує між людським світом і Цифровим світом. Він збирає та виховує різноманітних Дігімонів для участі в покрокових боях. Гра обіцяє історію, що розкриває таємницю краху світу, з новими персонажами та можливістю впливати на хід подій.

Які платформи підтримує: PS5, Xbox Series X/S та ПК (Steam)

Розробник: Media.Vision (Японія)

Дата релізу: 3 жовтня 2025 року.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Видання Final Fantasy Tactics включатиме класичну та оновлену версії з покращеною графікою. Сюжет засновано навколо історії Рамзи Беулва, яка оточена політичними інтригами та військовими конфліктами у світі Іваліс.

Які платформи підтримує: PS4, PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S та ПК (Steam, але на момент написання сторінки не було).

Розробник: Square Enix (Японія).

Дата релізу: 30 вересня 2025 року.

Baby Steps

Гра про ходьбу — буквально. У Baby Steps треба вручну керувати ногами безробітного чоловіка Нейта, щоб дертися вгору. Він потрапив в туманний світ і вчиться ходити заново. Геймплей нагадує популярну Getting Over It — обидві гри мають того самого розробника.

Які платформи підтримує: PS5 та ПК (Steam)

Розробник: незалежні розробники Гейб Кузілло, Макс Бох та Беннет Фодді (США)

Дата релізу: 8 вересня 2025 року.

Hirogami

Проєкт, натхненний мистецтвом оригамі. Головний герой майстер оригамі на ім’я Хіро може приймати форми тварин, щоб досліджувати світ. Гравець буде вирішувати головоломки та боротися з ворогами, які загрожують його рідному містечку.

Які платформи підтримує: PS5 та ПК (Steam).

Розробник: Bandai Namco Studios Singapore (Сінгапур).

Дата релізу: 3 вересня 2025 рік.

Everybody’s Golf Hot Shots

Нова частина аркадної гольф-гри з десятьма унікальними регіонами, погодними ефектами та бонусами за передзамовлення (включно з PAC-MAN як ігровим персонажем). Вперше ця популярна серія спортивних ігор вийде на інші платформи, крім PlayStation.

Які платформи підтримує: PS5, Nintendo Switch та ПК (Steam).

Розробник: HYDE (Японія).

Дата релізу: 5 вересня 2025 року.

Ninja Gaiden: Ragebound

2D бічний скролер-екшн від творців Blasphemous, що повертає серію до її коренів з ретро-піксельною графікою. Молодий ніндзя Кенджі Мозу захищає село Хаябуса від демонічного вторгнення. Другий персонаж — Куморі, асасин з Чорного Павутинного Клану.

Які платформи підтримує: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, ПК (Steam).

Розробник: The Game Kitchen (Іспанія).

Дата релізу: 31 липня 2025 року.

Cairn

Геймплей розповідає про сходження на гору альпіністки Аави, яка намагається підкорити неприступну вершину Камі. Гра пропонує реалістичну симуляцію скелелазіння, де кожен рух вимагає планування та врахування фізичного стану персонажа.

Які платформи підтримує: PS5 та ПК (Steam).

Розробник: The Game Bakers (Франція)

Дата релізу: 5 листопада 2025 року

Mortal Kombat Legacy Kollection

Це збірка олдових ігор серії Mortal Kombat — Mortal Kombat, MK2, MK3, Ultimate MK3, MK4 та ще кілька тайтлів у новій збірці. Колекція містить оновлені версії кількох частин франшизи з додатковим контентом та покращеннями.

Які платформи підтримує: PS5, Xbox Series X|S та ПК (Steam).

Розробник: Digital Eclipse (США).

Дата релізу: 2025 рік.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

На State of Play показали геймплей рімейку Snake Eater — знайомі сцени в новому візуалі. Гра поєднує класичний стелс-екшн з сучасною графікою і поліпшеною механікою, а також наприкінці тизер натякає на меми про коробку.

Які платформи підтримує: PS5, Xbox Series X|S та ПК (Steam).

Розробник: Konami (Японія).

Дата релізу: 28 серпня 2025 року.

Nioh 3

Це темне фентезі-екшн-RPG, дія якої знову розгортається в епоху Сенгоку в Японії. За сюжетом, молодий воїн претендує на звання сьоґуна і не боїться виступити проти йокаїв. Для цього він використовує бойові стилі Самурай і Ніндзя, між якими можна вільно перемикатися прямо під час бою. До 18 червня доступна демоверсія лише на PS5.

Які платформи підтримує: PS5 та ПК (Steam).

Розробник: Team Ninja (Японія).

Дата релізу: початок 2026 року.

Thief VR: Legacy of Shadow

Нова VR-гра про хитрощі, пограбування і витончену скритність. Гравці будуть занурюватися у темні вулички, уникати охоронців і виконувати різні завдання завдяки VR-рухам. Реліз очікується у 2025 році.

Які платформи підтримує: PS VR2.

Розробник: Maze Theory (Велика Британія)

Дата релізу: 2025 рік.

Tides of Tomorrow

Наративна пригода з елементами виживання від першої особи, що переносить гравця у затоплений антиутопічний світ Elynd, де треба боротися за виживання серед руїн і під водою. Головний герой — загадковий морський мандрівник прокидається без пам’яті. І йому не пощастило стати зараженим хворобою Plastemia – наслідком мікропластикового забруднення. Головному герою треба знайти ліки або він стане пластиком.

Які платформи підтримує: PS5, Xbox Series X/S та ПК (Steam)

Розробник: DigixArt (Франція).

Дата релізу: 24 лютого 2026 року.

Sea of Remnants

Пригодницький екшен у відкритому світі піратів, де треба плавати між островами, вступати в морські бої та зустрічати міфічних істот. Гравці зможуть взаємодіяти з понад 300 персонажами.

Які платформи підтримує: PS5, ПК (Steam).

Розробник: Joker Studio (Китай).

Дата релізу: 2026 рік.

Sword of the Sea

Пригодницька гра з елементами екшену та платформера. У Sword of the Sea гравці досліджують сюрреалістичні хвилясті ландшафти Некрополя, розкриваючи таємниці загубленого океану, що оживає.

Які платформи підтримує: PS5 та ПК (Steam)

Розробник: Giant Squid (США)

Дата релізу: 19 серпня 2025 року.

First Light 007

Новий шпигунський екшен за мотивами Джеймса Бонда. Гра розповість про молодість агента, коли він лише проходить навчання, а в резюме замість спецоперацій — тренування.

Які платформи підтримує: Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S і ПК (Steam).

Розробник: IO Interactive (Данія).

Дата релізу: 2026 рік.

Ghost of Yotei

Представлено невеликий короткий тизер, але решта геймплею буде в липні. Гра отримає найбільшу карту в серії та розповість про шлях помсти головної героїні на ім’я Ацу,

Які платформи підтримує: PS5.

Розробник: Sucker Punch (США).

Дата релізу: 2 жовтня 2025 року.

Marvel Tokon Fighting Souls

Це буде 4v4 тег-файтинг, де гравці зможуть зібрати команду з культових персонажів Marvel. Серед них Капітан Америка, Залізна Людина, Людина-Павук, Доктор Дум, Шторм, Міс Марвел, Зоряний Лорд та Примарний Вершник (Роббі Рейєс).