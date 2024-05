Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Видання про технології The Verge на початку квітня опублікувало статтю «Найкращий принтер 2024…», яка досі є першим результатом Google за запитом «best printer». Насправді цей матеріал, створений мовною моделлю Google Gemini та SEO-оптимізований, є експериментом та прикладом того, що технології здатні обійти спроби людей створювати якісний контент.

Навіть обкладинка статті у низький роздільній здатності суперечить усьому, що відомо про привабливість зображень. Але це не зупиняє Google від високого ранжування матеріалу у пошуку.

Стаття стверджує, що «найкращим принтером залишається будь-який випадковий лазерний принтер Brother, який є у продажу». Навряд чи хтось погодиться з таким твердження, можливо, не всі навіть чули про цей бренд.

Google часто робить наголос на те, що писати потрібно для людей, а не для пошукових машин. Проте подібні матеріали свідчать, що завдяки генерації та оптимізації все ще можна ефективно обходити години праці та досліджень людей, які прагнуть створити цікавий та корисний матеріал.

Навіть заголовок «Best printer 2024, best printer for home use, office use, printing labels, printer for school, homework printer you are a printer we are all printers» з першого погляду здається ні чим іншим, як агресивно оптимізованою добіркою слів. Не кажучи вже про вислів «ви теж принтер і всі ми принтери».

Це вже не перша спроба The Verge: аналогічний матеріал був опублікований й минулого року і також мав успіх. Але тоді половину тексту створила інша модель ШІ, ChatGPT.

Джерело: Search Engine Land

