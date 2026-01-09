Новини Ігри 09.01.2026 comment views icon

Steam додав офіційну систему версіонування для модифікацій Steam Workshop

Garry's Mod via Steam

Steam офіційно додав систему керування версіями для модифікацій у Steam Workshop. Тепер автори модів можуть прямо вказувати, з якими версіями гри працює конкретна версія модифікації без зайвої плутанини.

Valve розповіла, що нові API Steam і додаткові опції для предметів майстерні дозволяють прив’язувати моди не просто до гри загалом, а до конкретних версій або гілок, включно з бета-версіями. У результаті моди не ламаються після оновлень, а гравці отримують саме ту версію модифікації, яка сумісна з їхньою версією гри.

Для розробників процес стартує з упорядкування збірок у Steamworks, де потрібно визначити, які версії гри доступні та як вони між собою пов’язані. Далі в майстерні слід активувати опцію “Увімкнути версії гілок гри”. Після цього автори отримують доступ до нових API, які дозволяють показувати гравцям підтримувані версії та перевіряти, яку саме вони використовують.

Тепер модери можуть завантажувати кілька версій одного Workshop-предмета. Кожну з них можна позначити як сумісну з конкретними версіями гри. А якщо мод не залежить від патчів, достатньо просто вказати підтримку всіх версій. Все налаштовується прямо на сторінці предмета в Workshop у розділі “Перелік змін”. У деяких іграх підтримка версій може бути доступна й безпосередньо з ігрового інтерфейсу під час оновлення або публікації моду.

“Зауважте: перш ніж вмикати підтримку версій, розробникам буде корисно сповістити авторів модифікацій про свої наміри щодо керування версіями в майбутньому та пояснити процес випуску бета-гілок, якого вони планують дотримуватися. Після ввімкнення підтримки версій автори модифікацій бачитимуть опцію присвоїти своєму предмету майстерні позначку сумісності з тією версією гри, з якою він має працювати”, — радить Valve.

Valve також уточнює, що терміни “версії”, “бета-версії” та “гілки” в цьому контексті означають одне й те саме. Назва бета збереглася з часів, коли цей механізм використовували переважно для тестування оновлень. Загалом оновлення має закрити одну з найболючіших проблем Steam Workshop: ситуації, коли черговий патч гри миттєво ламає половину модів, а гравці не розуміють, що саме пішло не так.

