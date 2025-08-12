Steam хаотично видаляє моди через скарги тролів

Steam / Valve

У Steam Workshop почалася нова хвиля хаотичних рішень — тролі надсилають фейкові скарги на моди, які зрештою зносять без перевірки.

Проблема в тому, що після DMCA-скарги (тобто на авторське право) апеляція вимагає розкриття особистих даних. Чимало авторів відмовляються їх надавати. Інші ж давно покинули платформу та навіть не бачать повідомлень, через що проєкти зникають назавжди.

Спочатку масові скарги подавали тролі, але потім самі моддери почали їх використовувати у конфліктах між собою. Один із найгучніших випадків стався в спільноті Hearts of Iron 4. Після сварки команд розробники моду The Fire Rises подали скаргу проти конкурента — Loong Rising of Darkness. Хоча сторони пізніше владнали конфлікт, скаргу не відкликали, тому як результат LROD видалили остаточно. Згодом TFR сам став мішенню у відповідних скаргах.

Моддери кажуть, що система Steam Workshop дає заявнику занадто багато влади: саме він вирішує, чи залишиться контент доступним після апеляції. Якщо скаргу не знімають, через місяць автор ризикує втратити обліковий запис. Як результат, навіть відверто неправдиві претензії проходять безкарно, і подібна ситуація характерна не лише для Valve, а й для інших платформ.

Наразі під загрозою або вже видалені відомі моди, зокрема xdReanimsBase для Left 4 Dead 2, Stormdark UI для Terraria, PropHunt для Garry’s Mod, UI Overhaul Dynamic для Stellaris та Perfect Wallpaper для Wallpaper Engine. Valve у відповідь заявляє, що діє за правилами DMCA, але моддери вимагають змінити підход до справи, аби зупинити зловживання.

Зазначимо, що останнім часом чимало скандалів навколо Steam. Наприклад, платформа дозволяє продавати крадені інді-ігри, чим масово користуються користувачі. В інших тайтлах знайшли шкідливе ПЗ, яке що крало криптовалюту та дані гравців. Платформа вибірково та дивно перевіряє ігри, що зрештою плутає і видавців, і звичайних людей.

Джерело: Notebookcheck