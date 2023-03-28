Steam припиняє підтримку Windows 7, 8 та 8.1 з наступного року – їхня загальна частка зараз становить 1,86%

Якщо ви читаєте це з Windows 7, Windows 8 або Windows 8.1, то у нас для вас погана новина: Steam не буде працювати на вашому комп’ютері наступного року. “Винен” вбудований рушій Google Chrome, який припинив підтримку цих ОС

«З 1 січня 2024 року Steam перестане офіційно підтримувати операційні системи Windows 7, Windows 8 та Windows 8.1. Після цієї дати клієнт Steam перестане працювати на перерахованих версіях Windows. Щоб продовжувати користуватися Steam та будь-якими іграми, купленими у Steam, користувачі повинні оновитися до більш сучасної версії Windows. Найновіші можливості Steam засновані на вбудованій версії Google Chrome, яка не працює зі старими версіями Windows. Майбутні версії Steam вимагатимуть можливостей та оновлень безпеки, присутніх тільки у Windows 10 та вище».

Оновлення політики підтримки ОС торкнеться мізерної частини користувачів Steam. Згідно з лютневою статистикою, лише 1,52% відвідувачів Steam використовують Windows 7, 0,34% користуються Windows 8.1. Microsoft припинила підтримку Windows 7, 8 та 8.1 в січні.

Інші магазини та виробники ігор також поступово відмовляються від старих ОС. Так, Epic не підтримує Windows 7 та 8 у Fortnite – користувачам застарілих операційних систем було рекомендовано використовувати GeForce Now.

Рівень підтримки української мови в Steam можна оцінити за скриншотом: