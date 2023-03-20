Продовжуємо дерусифікацію: збільшуємо долю української мови в Steam та сподіваємося на більшу кількість українських локалізацій ігор

Останнім часом періодично з’являються новини про додавання української локалізації до тієї чи іншої гри. Наприклад, нещодавно українська локалізація з’явилась в іграх Red Dead Redemption 2 та Warframe. Проте глобальна ситуація із наявністю української мови в іграх на платформі Steam залишає бажати кращого. Про це свідчать дані дослідження ресурсу Gamesensor.

Автори проаналізували, який відсоток популярних ігор мають українську локалізацію. Для цього вони зібрали Інформацію про кількість платних ігор, які виходили в Steam протягом 9 останніх років, та визначили відсоток проєктів з українською локалізацією.

Однак в Steam є багато невеликих локальних проєктів з малою аудиторією, які не можуть дозволити собі мультимовність. Тому для більш об’єктивної статистики було вирішено окремо визначити наявність української мови у так званих популярних платних іграх. Таким вважались проєкти із показником щонайменше 10 тис. проданих копій. Передбачається, що такі ігри вже мають певний бюджет для розробки та охоплення значної аудиторії.

В результаті підрахунку з’ясувалось, що до 2018 року відсоток платних ігор з українською локалізацію, що були встановлені понад 10 тис. разів, поступово зростав. Однак після 2019 року частка таких ігор почала зменшуватися. У 2022 році цей показник зріс, проте так і не досягнув свого зростання у 2018 році. Разом з тим, загальна кількість ігор з українською мовою Steam поступово зростає.

Хоча завдяки зусиллям української спільноти та лідерів думок багато розробників обіцяють додати українську локалізацію у свої майбутні проєкти, на цьому полі є ще багато роботи. І долучитись до неї може кожний небайдужий гравець.

Щоб заохотити розробників додавати українську локалізацію у свої ігри, треба дати їм зрозуміти, що на платформі Steam частка україномовної аудиторії займає вагоме місце, і велика кількість користувачів хоче грати своєю, українською мовою. Відповідно чим більшим буде відсоток україномовної спільноти в Steam, тим більше уваги та інтересу розробників це приверне.

За даними статистики Steam, в лютому 2023 року на платформі українську мову використовувало 0,5% користувачів. Це на 0,02% більше, ніж в попередньому дослідженні, проте ще занадто мало.

В Gamesensor вважають, що протягом 2023 року частку україномовної аудиторії в Steam можна збільшити до 1%. Для цього гравцям треба переходити на українські інтерфейси, грати та коментувати в Steam українською мовою. Як очікується, зростання відсотка приверне увагу розробників і видавців та більше спонукатиме їх додавати українську локалізацію у свої ігри.

Отже, закликаємо спільноту ITC.UA долучитися до цієї ініціативи та допомогти збільшити відсоток використання української мови в Steam.