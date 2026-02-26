Steam зламався на 8 ГБ VRAM: січнева статистика виявилася хибною 

Steam

Valve визнала, що січневі дані опитування Steam Hardware Survey про відеопам’ять GPU були некоректними. Зараз не можна вважати точними показники про близько 30% систем із 8 ГБ VRAM.





Йдеться про щомісячні опитування Steam щодо обладнання, які часто використовують як орієнтир для стану ПК-ринку. У січні вони показали, що відеокарт із 16 ГБ VRAM стало більше на 5,85%, тоді як моделі з 12 ГБ втратили 4,01%, а з 8 ГБ — 3,11%. Загалом 8‑гігабайтні GPU займали майже третину всіх систем — 29,57%. Це виглядало так, ніби гравці масово переходять на 16 ГБ через вимоги сучасних ігор.

Однак зараз Valve попередила, що ці висновки могли спиратися на неточні дані. Платформа не може перерахувати їх заднім числом, бо опитування вже завершені. На сьогодні реальна картина в системах користувачів Steam може відрізнятися від того, що показали січневі цифри.

Тепер Valve виправила помилку в Steam Survey, через який відеопам’ять на деяких картах показувалася неправильно. Якщо в ПК стоїть одразу декілька відеокарт, то врахують ту, що має найбільше VRAM. Наприклад, якщо вбудовані 8 ГБ і 12 ГБ — пріоритет віддають 12 ГБ. Це потрібно, щоб опитування не плутало дискретну карту з інтегрованою графікою Radeon або Intel з мінімальними значеннями VRAM.





Через це нинішні дані про 29,57% систем із 8 ГБ відеопам’яті залишаються під питанням. Невідомо, наскільки саме помилка вплинула на показники. Більш точне уявлення про реальний розподіл VRAM обіцяють з наступним опитуванням, результати якого мають з’явитися приблизно за тиждень.

Паралельно статистика показує, що 40,24% ПК у Steam мають 16 ГБ оперативної пам’яті — це менше ніж на 1% порівняно з кінцем минулого року. Windows 11 також трохи зросла і тепер займає 66,71% систем, тоді як Windows 10, попри завершення підтримки у жовтні, все ще утримує 27,79%.

