banner
Новини Ігри 26.02.2026 comment views icon

Steam зламався на 8 ГБ VRAM: січнева статистика виявилася хибною 

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Steam зламався на 8 ГБ VRAM: січнева статистика виявилася хибною 
Steam

Valve визнала, що січневі дані опитування Steam Hardware Survey про відеопам’ять GPU були некоректними. Зараз не можна вважати точними показники про близько 30% систем із 8 ГБ VRAM.


Йдеться про щомісячні опитування Steam щодо обладнання, які часто використовують як орієнтир для стану ПК-ринку. У січні вони показали, що відеокарт із 16 ГБ VRAM стало більше на 5,85%, тоді як моделі з 12 ГБ втратили 4,01%, а з 8 ГБ — 3,11%. Загалом 8‑гігабайтні GPU займали майже третину всіх систем — 29,57%. Це виглядало так, ніби гравці масово переходять на 16 ГБ через вимоги сучасних ігор.

Steam зламався на 8 ГБ VRAM: січнева статистика виявилася хибною 
Частина січневої статистики / Valve

Однак зараз Valve попередила, що ці висновки могли спиратися на неточні дані. Платформа не може перерахувати їх заднім числом, бо опитування вже завершені. На сьогодні реальна картина в системах користувачів Steam може відрізнятися від того, що показали січневі цифри.

Тепер Valve виправила помилку в Steam Survey, через який відеопам’ять на деяких картах показувалася неправильно. Якщо в ПК стоїть одразу декілька відеокарт, то врахують ту, що має найбільше VRAM. Наприклад, якщо вбудовані 8 ГБ і 12 ГБ — пріоритет віддають 12 ГБ. Це потрібно, щоб опитування не плутало дискретну карту з інтегрованою графікою Radeon або Intel з мінімальними значеннями VRAM.


Через це нинішні дані про 29,57% систем із 8 ГБ відеопам’яті залишаються під питанням. Невідомо, наскільки саме помилка вплинула на показники. Більш точне уявлення про реальний розподіл VRAM обіцяють з наступним опитуванням, результати якого мають з’явитися приблизно за тиждень.

Паралельно статистика показує, що 40,24% ПК у Steam мають 16 ГБ оперативної пам’яті — це менше ніж на 1% порівняно з кінцем минулого року. Windows 11 також трохи зросла і тепер займає 66,71% систем, тоді як Windows 10, попри завершення підтримки у жовтні, все ще утримує 27,79%.

Steam додаватиме у відгуки характеристики ПК та анонімні дані про FPS

Спецпроєкти
У серії Samsung Galaxy S26 новий Gemini: з ним смартфон стає особистим помічником
Перші фото з камери Samsung Galaxy S26 Ultra проти iPhone 17 Pro та Vivo X300 Pro: який смартфон знімає краще?

Джерело: TomsHardware, PC Gamer

Популярні новини

arrow left
arrow right
Epic Games Store віддає культову RPG про детектива з амнезією
У Baldur's Gate 1 і 2 з’явилася українська локалізація
Radio Beats у S.T.A.L.K.E.R. 2: GSC розкрила шість нових треків і локацію нового DLC
Норвезький магазин електроніки дарує GTA 6 тим, хто народить дитину в день виходу гри
Актор Зоро з серіалу "Ван Піс" обійшов 350+ гравців на турнірі з карткової One Piece
Після "накрутки" акаунту нову керівницю Xbox звинуватили у використанні ШІ для відповідей в соцмережах
Важкохворий геймер, якому дали "рік життя", зіграє в GTA 6 до релізу
Konami запустить "конвеєр Silent Hill" з випуском по грі щороку
В Steam стартував Фестиваль настільних ігор: безліч демо та знижки до 80%
"Дуже багато вогню": Свен Вінке заспойлерив фінал Divinity
Італійський готель із назвою з Arc Raiders засипали 5-зірковими відгуками
Замість равлика — Тодд Говард: модер Fallout 4 змусив боса Bethesda вбивати гравців
Автори Disco Elysium писали настільки багато тексту, що зламали софт діалогів
Minecraft 2.0: модер запустив Windows 95 всередині нової гри Hytale
Нова Fable запозичила техніку оповіді з серіалу "Офіс”
Бумер-шутер FPS Quest перетворює частоту кадрів на ресурс здоров'я, кожен пропущений удар — мінус продуктивність
"Серйозний конкурент Elden Ring": Nioh 3 оцінили в 86/100 на Metacritic
Гравці Kingdom Come: Deliverance 2 вбили більше NPC, ніж жило людей на Землі у XV ст.
Перший у світі "тест на геймера" пропонує пройти адвенчюру 1980-х без читів і під наглядом камери
В PS Store оновили систему показу цін для ігор: гравці бачать стартову та мінімальну за 30 днів
Польські ЗМІ: The Witcher 3 отримає DLC з локацією в стилі "Дюни”
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати