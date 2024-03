Екран Steam Deck OLED вигорає у 2,3 раза швидше, ніж у Switch OLED — експеримент ютубера

Консоль Steam Deck OLED показала незначне вигоряння після 1500-годинного стрес-тесту, проведеного ютубером Wulff Den. Хоча 1500 годин або 63 дні — це довго, OLED-варіант Steam Deck зазнала вигоряння набагато швидше, ніж дисплей Switch OLED, який, як продемонстрував Wulff Den раніше, вигорів приблизно за 3500 годин.

З моменту створення OLED-дисплеїв проблема збереження зображення, яку називають вигоранням, була критичною. Однак найновіші OLED-панелі мають кращий дизайн, який мав би зменшити ризик вигоряння. Ютубер вирішив порівняти Steam Deck OLED з Switch OLED. Обидва пристрої на субпіксельному рівні майже ідентичні, дисплеї можуть походити від одного виробника.

Для тесту на екрані було розміщено ігровий скриншот The Legend of Zelda: Breath of the Wild (так само як і для Switch раніше) із кількома смугами тестування кольорів. Ентузіаст встановив яскравість на 100%. Скриншот та екран були в режимі SDR, яскравість становила приблизно 600 ніт.

Випробування було зупинено на позначці 1500 годин, коли з’явилися слабкі, але помітні ознаки вигоряння. Кольорами, які найшвидше вигоряли на рівні субпікселя, були червоний і синій, зелений колір залишався найстійкішим. Розмір є важливим фактором ризику вигорання, і оскільки червоні субпікселі найменші на OLED-дисплеї Steam Deck, їхнє швидше вигоряння не дивує. Однак сині субпікселі є найбільшими, але вони й вигоріли найбільше.

Що стосується елементів інтерфейсу Zelda, єдиною деталлю, що залишилася, здаються червоні серця у верхньому лівому куті. Але навіть на цій ділянці вигоряння було досить незначним, і його набагато важче розрізнити, ніж вигоряння, викликане кольоровими смугами.

Product Management in IT. Пройдіть повний цикл створення продукту — від генерації та валідації продуктової проблеми до аналізу користувачів, метрик і створення завдань для розробників. Знижка у розмірі 10% доступна при використанні промокоду "ITC". Інформація про курс

Wulff Den припускає, що причиною швидшого вигоряння може бути яскравість. У Switch OLED вона становить лише 400 ніт, більша яскравість вимагає експоненціально більшої потужності. Вульф Ден також посилається на тест, проведений іншим ютубером, The Phawx, який перевіряв вигоряння з вмістом HDR за 1000 ніт і побачив чітке вигоряння через 750 годин. Лише на 67% яскравіше, щоб зменшити час наполовину.

Wulff Den звернувся до Valve за коментарем щодо того, чи використовує OLED Deck якісь технології запобігання вигоранню — у компанії відповіли, що ні. Однак у Valve заявили, що не знають про будь-які проблеми з вигорянням, які виникають у користувачів «за нормального використання», і що річна гарантія покриватиме вигоряння.

Хоча вигоряння може викликати занепокоєння, Wulff Den робить висновок, що ризик можна легко зменшити меншою яскравістю та вимкненням HDR. «Треба бути обережними з підвищенням яскравості». Грати на зовнішньому моніторі — ще один варіант, особливо для користувачів, які витрачають сотні годин на одну і ту ж гру.

Джерело: Tom`s Hardware

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!