Стороння програма робить Windows 11 схожою на «десятку» за одне натискання

Windows 11 вийшла три роки тому, але так і не стала улюбленою в користувачів. Більшість все ще користується Windows 10. Завдяки програмі RevertSV Windows 11 може легко отримати вигляд десятої версії ОС.

Мова лише про зовнішність — програма не змінює роботу системи з середини, лише інтерфейс користувача. Ютубер LagLife, розробник програми, каже, що це рішення працює «в один клік»:

«Я вирішив зробити це, тому що було багато спроб «відновити» [інтерфейс], але ніхто ще не досяг повного успіху. Коли це буде зроблено, я випущу скрипт для повернення наявної інсталяції до Windows 10 UI одним клацанням миші».

Інший користувач YouTube, Come On Windows, нещодавно спробував програму на віртуальній машині, яку ви можете переглянути нижче. Схоже, файли uDWM.DLL та DWMAPI.DLL від Valinet використовувалися під час створення утиліти. Desktop Window Manager (DWM) був представлений корпорацією Майкрософт ще у часи Windows Vista.

Програма RevertSV доступна для завантаження. Це може бути цікаво, але краще експериментувати на віртуальній машині. Більше дізнатися про RevertSV можна на YouTube-каналі автора.

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Джерело: NeoWin

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