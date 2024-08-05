Примус до оновлення: драйвери NVIDIA спричиняють «екран смерті» з Windows 10 та старими процесорами

У лютому цього року виявилося, що деякі старі комп’ютери не можуть запускати останні версії Windows 11 через відсутність набору інструкцій POPCNT. Зараз стало відомо, що й користувачі Windows 10 теж мають проблему через POPCNT, а її причина — графічні драйвери NVIDIA.

Приблизно місяць тому NVIDIA опублікувала статтю в базі знань про припинення підтримки у своїх драйверах старих комп’ютерів без набору інструкцій POPCNT. Це не просто інформаційне повідомлення: встановлення драйвера 555 або новішої версії в систему з підтримуваною відеокартою Nvidia та непідтримуваним процесором призводить до збою всієї системи аж до BSOD із кодом помилки SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED.

Хоча ці ж процесори вже офіційно не підтримуються й самими Windows 10 / Windows 11 від Microsoft, вони все ще працювали. Але якщо їхній користувач спробує встановити драйвери дисплея 555+ — це гарантований BSOD. Користувачам таких комп’ютерів було б корисно налаштувати параметри Windows Update, щоб запобігти автоматичному завантаженню операційною системою драйвера 555 або новішого.

Мова йде в основному про процесори Core 2 Duo, яких лишилося не дуже багато — особливо у поєднанні з актуальними відеокартами NVIDIA. Тому випадок не найчастіший — але все ж можливий. Але якщо система без SSE4.2 та з відеокартою GTX 750 Ti або GTX 950 не може завантажитися після оновлення графічного драйвера, тепер відомо, чому.

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Джерело: Neowin

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