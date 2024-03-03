Стрічку «Дюна» знімали українськими об’єктивами IronGlass — оператор фільму та співробітник компанії

Частина об’єктивів, що на яки знімали фільм «Дюна», вироблені українською компанією IronGlass. Про це розповів співробітник компанії Костянтин Гаркавий та оператор стрічки Грейг Фрейзер.
«Майже два роки очікування і нарешті можна сказати, що у знімальному процесі активно брали участь об’єктиви виробництва IronGlass x VLFV Lens Rehousing — User Group», — пише Костянтин.
Він розповідає, що це не перше кіно за участю лінз IronGlass, але фільм став справжнім випробуванням для пристроїв MKll компанії. Корпус та механіка об’єктивів почали розробляти у 2021 році, у 2022 були виготовлені прототипи. Розробці завадила війна, але команда компанії продовжувала працювати; дехто зі співробітників робив це з окопів. IronGlass змогла вчасно зробити передсерійні для Грейга Фрейзера, які були обрані «серед тисяч інших варіантів».
«Кінокамери були приємними та мали гарну глибину, а також дійсно хороший діапазон на вибір. Вони допомогли створити текстуру, яку я хотів, і радянське скло особливо пасувало до того, що ми робили, ми використовували їх всі гармонійно та ефектно», — каже оператор.
Компанія ARRI Rental, яка пропонує кіномитцям обладнання для фільмування, зазначає, що зі всіх ексклюзивних пропозицій Грейг Фрейзер обрав перероблені кінокамери 1980-х років, поєднавши їх із переробленими об’єктивами радянської епохи, наданим IronGlass та деякими своїми власними пристроями.
Джерела: Facebook, ARRI Rental
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