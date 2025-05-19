Студентка вимагає повернення $8 000 за навчання, бо спіймала професора на використанні ChatGPT

Шиллман-хол Північно-Східного університету в Бостоні, Массачусетс / Depositphotos

Студентка старших курсів Північно-Східного університету Елла Стейплтон подала офіційну скаргу до закладу з вимогою повернути кошти за навчання — після того, як виявила, що її професор використовував інструменти ШІ для написання лекцій.

Стейплтон в коментарі New York Times заявила, що тексти професора містили «явні ознаки ШІ», включно із зображеннями фігур із «додатковими кінцівками». До того ж, в одній з лекцій знайшлось «випадкове» посилання на ChatGPT, заховане в бібліографічному списку.

«Він стверджував нам, що не використовує ШІ. А потім ми виявляємо таке», — нарікає Стейплтон.

У скарзі студентка вимагала від закладу повернути кошти за навчання у розмірі близько $8 000, однак її відхилили. Сам професор Рік Арровуд, який має понад 15-річний стаж роботи, зрештою визнав, що послуговувався інструментами ШІ для «створення нотаток», в тому числі й чатботом ChatGPT, пошуковою системою Perplexity AI та генератором презентацій Gamma.

«Озираючись назад я шкодую, що не розглянув ці питання уважніше», — сказав Арровуд в коментарі виданню, відзначивши, що тепер вважає, що викладачі повинні ретельно обміркувати інтеграцію штучного інтелекту та бути прозорими зі студентами щодо того, коли і як вони його використовують. «Якщо мій досвід може бути чимось, з чого люди можуть повчитися. Тоді, гаразд, моє щастя».

Речниця Північно-Східного університету Рената Нюл тим часом заявила, що заклад підтримує використання ШІ для покращення всіх аспектів навчання, досліджень та діяльності, і пропонує безліч ресурсів, паралельно оновлюючи та впроваджуючи відповідну політику в установі.

Студенти були одними з тих, хто першим почав використовувати ChatGPT з моменту його запуску у 2022 році, а викладачі були стривожені тим, що не можуть відрізняти тексти ШІ від людських. Як бачимо, революцію технології прийняла вже й друга сторона: за даними Tyton Partners, у 2023 році 22% опитаних викладачів ВНЗ «часто» використовували генеративний штучний інтелект, тоді як вже у 2024-му цей показник майже подвоївся до 40%. Основні способи використання — створення аудиторних завдань, написання навчальних програм, рейтингів для оцінювання студентських робіт, а також вікторин та тестів.

В іншому опитуванні OpenAI, опублікованому в лютому, стверджувалось, що понад третина молоді у ​​США віком від 18 до 24 років використовують ChatGPT, причому 25% їхніх запитів пов’язані з навчанням та шкільними завданнями.