Школи ОАЕ додають ШІ в обов’язкову програму для учнів 1-12 класів

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ОАЕ з наступного навчального року зроблять ШІ обов’язковим шкільним предметом для учнів 1-12 класів, хоча фактично навчання новій технології стартуватиме ще з дитсадка.

Курс включатиме етичні аспекти, основні концепції та практичні застосування штучного інтелекту, за даними державної інформаційної агенції WAM (через Bloomberg).

ОАЕ — не перша країна, яка інтегрує ШІ в шкільну освіту. Минулого місяця про аналогічне рішення оголосив Китай для учнів початкової та середньої шкіл.

Слід зазначити, що Емірати досить активний гравець у галузі. Ще у 2017 році країна призначила першого у світі міністра штучного інтелекту, а за кілька днів до цього презентувала Нацстратегію розвитку ШІ й готується стати першою країною, яка використовуватиме ШІ для написання законів.

ОАЕ також активно інвестують в датацентри для навчання ШІ-моделей та створили інвестиційний фонд, який за попередніми оцінками, може зрости до $100 млрд у найближчі роки. Раніше країна оголосила про плани витратити $1,4 трлн наступного десятиліття на енергетику, напівпровідники, інфраструктуру штучного інтелекту та виробництво в США.

Голова OpenAI Сем Альтман заявляв, що ОАЕ могли б стати «регуляторною пісочницею» для тестування технологій штучного інтелекту та очолити розробку глобальних правил для їх використання. А США тим часом розглядають можливість послаблення обмежень на продажі чипів Nvidia в Емірати, що може статися вже за результатами травневого візиту президента Дональда Трампа до країни.

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За оцінками ОАЕ, до 2030 року світова ринкова вартість штучного інтелекту становитиме $15,7 трильйона, що збільшить ВВП країни на 35% і зменшить державні витрати вполовину.

Розділ Технології виходить за підтримки

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