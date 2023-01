ChatGPT заборонили у школах Нью-Йорка. Викладачі не розрізняють тексти чатбота і твори, написані студентами

ChatGPT — новий чатбот OpenAI, що генерує текст, надзвичайно подібний до написаного людиною — нині недоступний для використання у державних освітніх закладах Нью-Йорка через “занепокоєння щодо негативного впливу на навчання”.

Департамент освіти Нью-Йорка заборонив доступ до ChatGPT з пристроїв та інтернет-мереж, що йому належать. Окремі навчальні заклади можуть відправити запит на доступ — лише з метою вивчення штучного інтелекту та для навчання, пов’язаного з технологіями.

ChatGPT створений OpenAI — лабораторією штучного інтелекту, яку запустили кілька років тому за фінансової підтримки Ілона Маска та інших підприємців. Бот працює на основі “великої мовної моделі” — програмного забезпечення штучного інтелекту, яке навчили передбачати наступне слово у реченні, аналізуючи величезні обсяги інтернет-тексту та знаходячи закономірності методом спроб та помилок.

ChatGPT був удосконалений людьми, щоб зробити його відповіді більш реалістичними, і багато хто відзначив його здатність створювати гумористичні чи філософські тексти. Однак з листопада 2022-го року, коли його випустили публічно, він викликав багато дискусій та побоювань через все частіше використання систем штучного інтелекту у творчих галузях.

У грудні Stack Overflow — популярний вебсайт запитань і відповідей для професійних програмістів та ентузіастів — заборонив його через надання неправильних відповідей на питання програмування. Навіть генеральний директор OpenAI Сем Альтман минулого місяця написав у Twitter, що “помилково покладатися на нього для чогось важливого прямо зараз”.

ChatGPT is incredibly limited, but good enough at some things to create a misleading impression of greatness.

it’s a mistake to be relying on it for anything important right now. it’s a preview of progress; we have lots of work to do on robustness and truthfulness.

