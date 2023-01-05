ChatGPT заборонили у школах Нью-Йорка. Викладачі не розрізняють тексти чатбота і твори, написані студентами

ChatGPT — новий чатбот OpenAI, що генерує текст, надзвичайно подібний до написаного людиною — нині недоступний для використання у державних освітніх закладах Нью-Йорка через “занепокоєння щодо негативного впливу на навчання”.

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Департамент освіти Нью-Йорка заборонив доступ до ChatGPT з пристроїв та інтернет-мереж, що йому належать. Окремі навчальні заклади можуть відправити запит на доступ — лише з метою вивчення штучного інтелекту та для навчання, пов’язаного з технологіями.

“Через занепокоєння щодо негативного впливу на навчання учнів, а також занепокоєння щодо безпеки та правдивості контенту, доступ до ChatGPT обмежено. Хоча цей інструмент може надати швидкі та прості відповіді на запитання, він не формує навичок критичного мислення та розв’язання проблем, які є важливими для успіху в навчанні та протягом усього життя”, — повідомила представник департаменту освіти Дженна Лайл.

ChatGPT створений OpenAI — лабораторією штучного інтелекту, яку запустили кілька років тому за фінансової підтримки Ілона Маска та інших підприємців. Бот працює на основі “великої мовної моделі” — програмного забезпечення штучного інтелекту, яке навчили передбачати наступне слово у реченні, аналізуючи величезні обсяги інтернет-тексту та знаходячи закономірності методом спроб та помилок.

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ChatGPT був удосконалений людьми, щоб зробити його відповіді більш реалістичними, і багато хто відзначив його здатність створювати гумористичні чи філософські тексти. Однак з листопада 2022-го року, коли його випустили публічно, він викликав багато дискусій та побоювань через все частіше використання систем штучного інтелекту у творчих галузях.

У грудні Stack Overflow — популярний вебсайт запитань і відповідей для професійних програмістів та ентузіастів — заборонив його через надання неправильних відповідей на питання програмування. Навіть генеральний директор OpenAI Сем Альтман минулого місяця написав у Twitter, що “помилково покладатися на нього для чогось важливого прямо зараз”.

ChatGPT is incredibly limited, but good enough at some things to create a misleading impression of greatness. it’s a mistake to be relying on it for anything important right now. it’s a preview of progress; we have lots of work to do on robustness and truthfulness. — Sam Altman (@sama) December 11, 2022

Разом з тим, як повідомляє Washington Post, деякі вчителі “майже в паніці”, бо технологія дозволяє учням видавати розв’язані ботом завдання за свої. New York Times нещодавно показав письменникам і викладачам зразки творів ChatGPT поруч із творами студентів, і жоден із них не міг відрізнити текст бота від людського.

Ось що відповів ChatGPT на новину про свою заборону в освітніх закладах Нью-Йорка:

“Важливо враховувати потенційні ризики та переваги використання ChatGPT в освіті та ретельно зважувати докази, перш ніж приймати рішення. Важливо також прислухатися до точок зору та проблем усіх зацікавлених сторін, включаючи викладачів, студентів і батьків, щоб приймати обґрунтовані та справедливі рішення”.

Новий ШІ-інструмент від OpenAI зокрема можуть використовувати як потенційну нову модель для онлайн-пошуку: чатбот з легкістю відповідає на складні запитання, одразу даючи докладні відповіді. Користувачі, які шукають інформацію в Google, навпаки повинні детально просканувати сторінки з результатами, доки знайдуть необхідний їм варіант. Microsoft вже вирішила скористатися перевагами чатбота, і планує з березня 2023 року запустити версію своєї пошукової системи Bing, яка використовуватиме ChatGPT для надання відповідей.

Джерело: Vice