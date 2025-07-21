Новини Тиждень ШІ 21.07.2025 comment views icon

Крах штучного інтелекту зруйнує світ — компанії ШІ переоцінені більше, ніж доткоми свого часу

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Андрій Русанов

Редактор новин

Крах штучного інтелекту зруйнує світ — компанії ШІ переоцінені більше, ніж доткоми свого часу
Depositphotos

Торстен Сльок з інвестиційної компанії Apollo Global Management, попередив про ризики «накачування» грошима штучного інтелекту.

Головний економіст американської компанії з управління активами попередив, що ШІ-компанії переоцінені більше, ніж доткоми початку 2000-х років, крах яких свого часу спровокував загальноекономічну кризу. Він виділив 10 найуспішніших компаній та припустив, що єдина реальна різниця між бізнесом ШІ сьогодні та доткомами полягає в тому, що ШІ ще більше переоцінений.

Крах доткомів на межі століть виник через посилене впровадження та використання компаніями інтернету. На той час це була відносно нова технологія, але венчурні капіталісти вважали її потенційно надприбутковою. За останні п’ять років 20 століття вони інвестували в інтернет трильйони доларів, а вартість акцій публічних компаній стрімко зросла — але потім ще швидше обвалилася.

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На початку 2000-х років багато компаній, що брали участь у бумі, збанкрутували. Навіть такі гіганти галузі, як Amazon, втратили величезну частину інвестицій та капіталізації. Саме це, на думку Сльока, чекає на великі компанії, що займаються штучним інтелектом: Microsoft, OpenAI, Meta, Google тощо. Він наголошує, що ці фірми за останні роки зазнали значного зростання капіталізації саме завдяки сподіванням на ШІ.

Експерт каже, що це повністю суперечить потенціалу прибутковості цих компаній. Він припускає, що більшість прибутків, отриманих фондовим ринком під час буму штучного інтелекту, були пов’язані з завищеною оцінкою цих провідних акцій. Це, стверджує він, не триватиме довго, і оскільки цього разу бум більший, спад може бути ще гіршим.

Хоча Сльок не називає термінів, коли це може статися, навіть нефахівцям, зрозуміло, зараз галузь ШІ містить надзвичайну кількість грошей. Також, як зазначає Tom’s Hardware, крім краху доткомів останнім часом було кілька ситуацій, коли новітні технології себе не виправдовували. Наприклад, Meta інвестувала десятки мільярдів у Метавсесвіт, а потім швидко перейшла на штучний інтелект, ніби нічого й не було. NFT та блокчейн мали змінити те, як працюють мистецтво, фінанси та інвестування, але цього досі не сталося.

Але це досить нішеві речі, а ШІ — скрізь. ШІ має багатонадійні перспективи у багатьох галузях, але чи виправдовує він сотні мільярдів інвестицій? Сльок стверджує, що ні. За його словами, коли світ це зрозуміє, ці компані можуть виявити, що їхні ефемерні імперії розсипалися, як пісок. Якщо ситуація буде схожою на крах доткомів, спекулятивні компанії навколо ШІ, ймовірно, зазнають краху, а стабільніші, як Amazon або Google, ймовірно, виживуть, хоча й зменшать свій вплив.

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Так само як крах доткомів не вбив інтернет, крах ШІ не вб’є технологію. Але вона може стати чимось звичайним, не модним і не таким дорогим.

Джерела: Gizmodo, Tom’s Hardware

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