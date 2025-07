Крах штучного інтелекту зруйнує світ — компанії ШІ переоцінені більше, ніж доткоми свого часу

Торстен Сльок з інвестиційної компанії Apollo Global Management, попередив про ризики «накачування» грошима штучного інтелекту.

Головний економіст американської компанії з управління активами попередив, що ШІ-компанії переоцінені більше, ніж доткоми початку 2000-х років, крах яких свого часу спровокував загальноекономічну кризу. Він виділив 10 найуспішніших компаній та припустив, що єдина реальна різниця між бізнесом ШІ сьогодні та доткомами полягає в тому, що ШІ ще більше переоцінений.

Крах доткомів на межі століть виник через посилене впровадження та використання компаніями інтернету. На той час це була відносно нова технологія, але венчурні капіталісти вважали її потенційно надприбутковою. За останні п’ять років 20 століття вони інвестували в інтернет трильйони доларів, а вартість акцій публічних компаній стрімко зросла — але потім ще швидше обвалилася.

На початку 2000-х років багато компаній, що брали участь у бумі, збанкрутували. Навіть такі гіганти галузі, як Amazon, втратили величезну частину інвестицій та капіталізації. Саме це, на думку Сльока, чекає на великі компанії, що займаються штучним інтелектом: Microsoft, OpenAI, Meta, Google тощо. Він наголошує, що ці фірми за останні роки зазнали значного зростання капіталізації саме завдяки сподіванням на ШІ.

Експерт каже, що це повністю суперечить потенціалу прибутковості цих компаній. Він припускає, що більшість прибутків, отриманих фондовим ринком під час буму штучного інтелекту, були пов’язані з завищеною оцінкою цих провідних акцій. Це, стверджує він, не триватиме довго, і оскільки цього разу бум більший, спад може бути ще гіршим.

Хоча Сльок не називає термінів, коли це може статися, навіть нефахівцям, зрозуміло, зараз галузь ШІ містить надзвичайну кількість грошей. Також, як зазначає Tom’s Hardware, крім краху доткомів останнім часом було кілька ситуацій, коли новітні технології себе не виправдовували. Наприклад, Meta інвестувала десятки мільярдів у Метавсесвіт, а потім швидко перейшла на штучний інтелект, ніби нічого й не було. NFT та блокчейн мали змінити те, як працюють мистецтво, фінанси та інвестування, але цього досі не сталося.

Torsten Slok: “The difference between the IT bubble in the 1990s and the AI bubble today is that the top 10 companies in the S&P 500 today are more overvalued than they were in the 1990s” pic.twitter.com/OEervHU4WG

— zerohedge (@zerohedge) July 16, 2025