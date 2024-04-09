Маск передбачив появу AGI (розумнішого за найрозумнішу людину) за два роки й назвав китайських автовиробників «найбільш конкурентними»

Наприкінці 2023 року CEO NVIDIA Дженсен Хуанг спрогнозував, що штучний інтелект зможе конкурувати з людиною через 5 років. А тепер Ілон Маск, відомий своїми «дуже точними прогнозами» поділився власною оцінкою — власник Tesla та SpaceX очікує на появу повноцінного AGI, розумнішого за найрозумнішу людину, наступного року або до 2026 року максимум.

Про часові рамки розробки AGI

У розлогому інтерв’ю під час трансляції на X/Twitter Spaces, яка відбувалася з численними технічними проблемами, Ілон Маск розповів генеральному директору Фонду національного добробуту Норвегії Ніколаю Тангену, що розвиток ШІ впирається в доступну електроенергію, і це стане вирішальним в наступні рік-два. Він також заявив, що наступна версія чатбота xAI Grok буде навчена до травня.

«Якщо розглядати AGI (загальний штучний інтелект) як розумніший за найрозумнішу людину, то, на мою думку, це, ймовірно, такий з’явиться наступного року, протягом двох років», — сказав Маск, відповідаючи на запитання про часові рамки розробки AGI.

Ексцентричний мільярдер також пожалівся, що нестача передових чипів зриває навчання моделі Grok 2 і наразі є основним стримувальним фактором. За словами Маска, для навчання моделі Grok 2 знадобилося близько 20 000 графічних процесорів Nvidia H100, а для Grok 3 і наступних версій — щонайменше 100 000 чипів Nvidia H100.

Раніше Ілон Маск, який також є співзасновником OpenAI, разом з іншими експертами закликали на пів року призупинити розробку нейрогенеративних моделей, потужніших за OpenAI GPT-4 — щоб ненароком не створити Скайнет. За деякий час Ілон Маск створив власний ШІ-стартап xAI, кілька разів «наїхав» на OpenAI та Microsoft, а потім взяв і подав до суду на компанію-розробника ChatGPT та її директора Сема Альтмана за відмову від початкової місії — розробляти ШІ на благо людства, а не заради прибутку. OpenAI заперечує ці звинувачення. Можна також пригадати історію, як Ілон Маск хотів очолити OpenAI у 2018 році, але отримав відмову, образився і скасував обіцяне фінансування.

Про електромобілі й конкуренцію з BYD та іншими

Говорячи про електромобілі, Маск повторив, що китайські автовиробники є «найбільш конкурентними у світі» і створюють «найбільші конкурентні виклики» для Tesla. Раніше він попереджав, що китайські конкуренти знищать глобальних конкурентів, якщо прибрати усі без торговельні бар’єри. Що цікаво, до того, як змінити свою думку щодо китайських автовиробників, Ілон Маск висміював автомобілі BYD.

Маск також згадав профспілковий страйк у Швеції проти Tesla наприкінці 2023 року та звернувся до організаторів зі словами: «Я думаю, що шторм на цьому фронті минув». У відповідь Танген повідомив, що Норвезький суверенний фонд добробуту з капіталом в 1,5 трильйона доларів, один з найбільших акціонерів Tesla, зустрівся з головою компанії минулого місяця і отримав оновлену інформацію про ситуацію.

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Маск також звернувся до профспілкового страйку у Швеції проти Tesla, сказавши: “Я думаю, що шторм на цьому фронті минув”.

Танген повідомив, що Фонду національного добробуту Норвегії з капіталом в 1,5 трильйона доларів, один з найбільших акціонерів Tesla, зустрівся з головою компанії минулого місяця й отримав оновлену інформацію про ситуацію.

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