Новини Ігри 10.07.2025 о 10:59 comment views icon

Subnautica 2 перенесли на 2026 рік, керівництво звільнили — дивимось геймплей на тлі скандалу про $250 млн

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Subnautica 2 перенесли на 2026 рік, керівництво звільнили — дивимось геймплей на тлі скандалу про $250 млн
Subnautica 2 / Unknown Worlds

Ранній доступ до Subnautica 2 офіційно перенесено на 2026 рік, а гравцям показали короткий тизер геймплею. Топам Unknown Worlds пощастило менше — їм не виплатять обіцяні величезні премії.

На додачу до новин про перенесення, команда випустила перший повноцінний тизер геймплею після натяків на жахливого Левіафана, VR та модифікацію генів. У ролику показано нову базу, декор, сканування інопланетної фауни, підводні дослідження та знайомі механіки виживання. За словами розробників, рішення про перенесення пов’язане з бажанням додати більше контенту до першого публічного релізу. Усе виглядає саме так, як хотіли фанати — тільки от контекст навколо релізу дещо псує ефект.

Річ у тім, що видавець Subnautica 2 — Krafton — офіційно підтвердив перенесення виходу гри в ранньому доступі на 2026 рік за кілька місяців до запуску. Реліз є ключовим етапом угоди, що передбачає виплату бонусу розробникам у розмірі $250 млн. У разі його перенесення ці виплати, найімовірніше, не відбудуться.

Угода з Unknown Worlds була підписана у 2021 році, за даними Bloomberg, і саме бонус мав бути розділений між усіма приблизно 100 працівниками студії. Але тут основний нюанс: тиждень тому з компанії були раптово звільнені одразу троє топів. Серед них дизайнер і режисер Subnautica Чарлі Клівленд, CEO Тед Гілл і співзасновник Макс МакГвайр.

І той факт, що Krafton відклав реліз на 2026 рік не збігається зі словами співзасновника студії Чарлі Клівленда. Після його нещодавнього звільнення з посади він заявив, що Subnautica 2 вже «готова до раннього доступу» і що «гравці вже готові в неї грати». Хоча Krafton публічно заперечує будь-який фінансовий підтекст перенесення релізу — виглядає все інакше. За його словами, затримка нібито обговорювалася ще до змін у керівництві.

Новий генеральний директор Unknown Worlds, Стів Папуціс (раніше — CEO Striking Distance Studios), також сказав, що про умови бонусу нічого не знає. І додав, що йому ніхто не говорив, що зміни пов’язані з фінансами.

Як результат: замість ажіотажу навколо першого геймплею Subnautica 2 під тизером коментарі заповнені вимогами до Krafton виплатити обіцяні бонуси топам студії. Невідомо, чи вплине скандал на якість гри, яка фактично майже готова до релізу. Нам залишається чекати 2026 рік, щоб перевірити, чи правда позитивні відгуки після тестування були правдиві.

Джерело: PC Gamer

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