Витік тестової версії Subnautica 2 натякає на жахливого Левіафана, VR та модифікацію генів

Subnautica 2 / Unknown Worlds

Ймовірний витік ранньої версії Subnautica 2 проливає світло на зміни у геймплеї: гравці зможуть змінювати ДНК, занурюватися у VR і зіткнутися з новим Левіафаном. Якщо вірити інсайдеру — це лише початок.

Анонімний користувач Reddit стверджує, що має доступ до раннього ігрового тесту Subnautica 2. Офіційно гравці отримають ранній доступ пізніше у 2025 році, як нагадали разом з першими кадрами. За його словами, у грі з’явиться істота під назвою «Колекційний Левіафан», механіка зміни ДНК і навіть підтримка VR через інструмент UEVR. Ще Subnautica 2, за словами користувача, побудована на Unreal Engine 5.5.4.

Витік розкриває цікаві деталі геймплею та лору. На відміну від перших двох частин, Subnautica 2 нібито починається глибоко в океані, що змусить гравців панікувати. Хоча події відбуваються на новій планеті, гра містить численні відсилання до першої Subnautica та Below Zero, зокрема згадки про персонажів Райлі та Маргарет. А також містить записи лору, розкидані по КПК та інших інтерактивних елементах.

«Ви починаєте дуже глибоко, а не на поверхні, що досить цікаво й навіть лякає. Але це триває недовго — тебе майже відразу викидає на поверхню», — пише користувач.

Однією з найцікавіших нових механік він назвав модифікацію генів, яка дозволить пристосовуватися до екстремальних умов. Це частково збігається зі словами старшого дизайнера наративу з останнього влогу розробників: «Це світ, де інопланетна ДНК просочується у ваші кістки… де ви можете бути останньою людиною — або першим чогось нового».

Разом з тим інсайдер натякає на появу нового і жахливого Левіафана, названого «Колекціонером». Користувачеві нібито вдалося обійти бар’єр ігрового тестування та просканувати цю істоту. Окремо згадаємо, як раніше розробники заявляли про відсутність бою та заміну ножів, що неоднозначно сприйняли гравці. Тому, ймовірно, Левіафана доведеть бити чимось альтернативним або уникати його компанії.

Також користувач запевняв, що Subnautica 2 можна буде запустити у VR. Для цього інсайдер використав гарнітуру Quest Pro, Virtual Desktop і високе обладнання на базі AMD, досягнувши стабільних 90 FPS на високих налаштуваннях. І тут до заяви ставимося особливо скептично, оскільки офіційно розробники наразі не працюють над підтримкою VR — про це згадували в недавньому відео із запитаннями та відповідями.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Загалом допис про раннє тестування привернув увагу деталями, але офіційного підтвердження немає. Крім того, інсайдер наразі має тіньовий бан на Reddit, ймовірно, через нещодавно створений обліковий запис або потенційні порушення угоди про нерозголошення. Сам користувач наполягає на тому, що намагається не розкривати основні сюжетні моменти та готовий надати модераторам підтвердження доступу до гри, якщо це буде необхідно. Вірити йому або ні — на ваш розсуд.

Джерело: Notebookcheck