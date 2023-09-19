Судимуть адміністраторів фішингових ботів та каналів Telegram, які прикидалися ДТЕК — їм загрожує до 15 років за ґратами

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо шахраїв, які створювали фішингові боти та канали у месенджері Telegram, маскуючись під енергетичну компанію ДТЕК. За це підсудним загрожує до 10-15 років за ґратами, повідомляє пресслужба Кіберполіції.

Ще в грудні 2022 року під час блекаутів фахівці ДТЕК звернули увагу на появу фейкових Telegram-каналів, які видавали себе за сторінки та чат-боти ДТЕК. Згодом, вже у червні, оперативники кіберполіції відзвітували про обшуки в оселях підозрюваних в організації цієї схеми — під час обшуків правоохоронці вилучили як доказову базу мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки та SIM-картки.

За даними слідства, організували схему п’ятеро осіб — мешканці Одещини, Київщини та житель рф. За допомогою фішингових ботів в Telegram, які імітували офіційні чат-боти компанії ДТЕК, зловмисники дізнавалися авторизаційні дані та отримували несанкціонований доступ до акаунтів потерпілих. Потім «зламані» акаунти використовувалися для автоматичних розсилок шахрайської реклами псевдоінвестицій у різні проєкти з подальшим привласненням грошей громадян.

До протиправної діяльності зловмисники також залучили близько 50 «дропів», які знімали готівку, отриману як інвестиції. Зловмисники здійснили втручання до понад 15 тис. акаунтів, а від шахрайства постраждало понад 3 тис. людей.

Дії обвинувачених кваліфіковані, залежно від участі у злочинній діяльності, за кількома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1. Санкції статей за цей злочин передбачають максимальне покарання до 15 років за ґратами.

Цілком ймовірно, що в майбутньому ситуація може повторитися, і не раз — до цієї сумнівної та протиправної практики можуть звертатися не тільки шахраї, але й ворог, який не припиняє спроб дезінформувати українців, маніпулювати ними та сіяти паніку. Тож принагідно нагадуємо базові правила кібергігієни, які допоможуть не потрапити на гачок шахраїв — встановлювати застосунки лише з офіційних джерел, не переходити за посиланнями та у жодному разі не вводити особисті даних чи дані платіжних карток на сумнівних та підроблених сайтах без SSL-сертифіката (це можна перевірити за наявністю значка замка біля адреси). Довіряти потрібно тільки офіційним джерелам інформації (єдиний офіційний телеграм-канал Групи ДТЕК авторизований і має синю галочку), але, якщо є хоч найменший сумнів, то додаткова перевірка зайвою не буде ніколи.