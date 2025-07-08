Світовий реліз OnePlus Nord 5 — виняткова селфі-камера та ШІ на базі Google Gemini від €449

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Смартфон OnePlus Nord 5 щойно представлений на глобальному ринку, як і Nord CE5 та інші гаджети компанії. Модель без CE отримала потужніший процесор, кращі камери та дисплей.

Телефон базується на чипі Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (1×3 ГГц Cortex-X4, 4×2,8 ГГц Cortex-A720, ГГц Cortex-A520, Adreno 735). Він оснащений 8 ГБ або 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X. Накопичувач даних місткістю 256 ГБ або 512 ГБ працює за стандартом UFS 3.1.

Nord 5 має 6,83” AMOLED-екран з роздільною здатністю 1272 x 2800, частотою оновлення 144 Гц, його пікова яскравість сягає 1800 ніт. Передня панель захищена міцним склом Gorilla Glass 7i. В екран вбудований оптичний сканер відбитків пальців, а селфі-камера отримала сенсор аж на 50 МП (Samsung JN5). У наявності основна камера 50 МП, (/1.8, 24mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS) та надширококутна 8 МП (f/2.2, 15mm, 116˚, 1/4.0″, 1.12µm, AF).

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Новий телефон працює під керуванням OxygenOS 15 на базі Android 15 та постачається з пакетом OnePlus AI, який включає AI Eraser, AI Summary, AI Reply та кілька інших інструментів на базі Google Gemini. Також у комплекті багатозадачний інтерфейс OnePlus Open Canvas, який дебютував на OnePlus Open.

Батарея 5200 мАг телефона досить велика, але не найбільша в лінійці — OnePlus Nord CE5 має виняткових 7100 мАг. Дротове заряджання підтримує потужність 80 Вт, а також зворотне заряджання до 5 Вт. Телефон має розміри 163,4 x 77 x 8,1 мм, важить 211 г та доступний у кольорах Marble Sands, Dry Ice та Phantom Grey. Ціна починається від €449 за версію 8/256 ГБ і зростає до €499 за 12/512 ГБ. Вільний продає розпочинається вже сьогодні.

Джерела: OnePlus, GSMArena

Розділ Технології виходить за підтримки

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